La seconda stagione di Doc - Nelle tue mani si avvicina al gran finale che, salvo cambiamenti di palinsesto, andrà in onda giovedì 10 marzo in prima serata su Rai 1. Uno dei protagonisti del medical drama italiano è Pierpaolo Spollon, il volto del dottore Riccardo Bonvegna. In questa seconda annata il personaggio è impelagato in complicate vicende di cuore. Diviso tra due giovani colleghe, Alba e Carolina, il medico dovrà fare una scelta. L'attore, in una recente intervista, ha spiazzato i fan rivelando: "Colpo di scena incredibile, un finale che nessuno immagina".

Il finale di Doc - Nelle tue mani 2: un colpo di scena nel triangolo Alba, Riccardo e Carolina

Le trame incentrate su Riccardo Bonvegna hanno coinvolto in questa stagione di "Doc - Nelle tue mani" due personaggi femminili: la fidanzata Alba Patrizi (Silvia Mazzieri) e la figlia di Andrea (Luca Argentero) e Agnese (Sarà Lazzaro), ossia la specializzanda Carolina Fanti (Beatrice Grannò). Si è formato una sorta di triangolo amoroso che porterà inevitabilmente il dottore di fronte a una scelta. A tal proposito, l'interprete di Riccardo, Pierpaolo Spollon, in una recente intervista ha rilasciato uno spoiler sul finale di stagione che si preannuncia sorprendente. "Nell'ultima puntata ci sarà un incredibile colpo di scena", ha rivelato l'attore padovano.

Retroscena Doc 2, Pierpaolo Spollon: 'Un finale che nessuno immagina'

Intervistato dalla rivista Tv Sorrisi e Canzoni, Pierpaolo Spollon, ha parlato dell'enorme successo della fiction Doc - Nelle tue mani e delle dinamiche del suo personaggio nella seconda stagione attualmente in onda su Rai 1. Stando alle dichiarazioni rilasciate dal giovane attore, nell'ultima puntata della stagione ci sarà un colpo di scena finale che coinvolgerà Riccardo.

"Nessuno se lo immagina. Riguarderà la mia storia d'amore", ha svelato Spollon.

Chi sceglierà Bonvegna? Continuerà la sua storia con Alba oppure, nel finale, si getterà tra le braccia di Carolina? In una recente intervista, anche l'attrice Silvia Mazzieri (il volto della dottoressa Patrizi) ha parlato dell'argomento, annunciando qualcosa di spiazzante.

Riccardo tra Alba e Carolina, Silvia Mazzieri anticipa: 'Bisognerà attendere l'ultima puntata'

Nella seconda stagione di Doc - Nelle tue mani la figlia di Andrea Fanti si è avvicinata al collega Riccardo, mettendo in crisi il rapporto di quest'ultimo con la fidanzata Alba. Adesso che si avvicina il gran finale, il pubblico si chiede come andrà a finire questo triangolo. Anche Silvia Mazzieri, interprete della dottoressa Patrizi, in una recente intervista ha parlato delle dinamiche fra i tre personaggi e ha anticipato: "Bisognerà aspettare l'ultima puntata. Ci sarà una scena molto intensa". Inoltre, l'attrice ha aggiunto: "Sarà un crescendo fino alla fine". Ai telespettatori, perciò, non resta che attendere l'attesissimo finale di Doc per conoscere le sorti dei tre personaggi. In ogni caso, non si può escludere la possibilità che la trama lasci una porta aperta verso un'eventuale terza stagione.