Nella serie Doc 2 – Nelle tue mani, Gaetano Bruno interpreta Edoardo Valenti, primario di chirurgia dall'animo controverso. Edoardo ha una storia con Carolina, molto più giovane di lui. I telespettatori tifano per questa coppia, che è molto legata nonostante la differenza di età e il carattere non proprio semplice di Edoardo, ma che ha il grande pregio dell'onestà e della genuinità. Il primario ha diversi lati oscuri, primo tra tutti l'uso di sostanze, indispensabili ormai per poter reggere i pesanti ritmi lavorativi ed essere al massimo dell'efficienza.

Bruno, in una lunga intervista, ha parlato della dipendenza di Edoardo e di come sia un tassello importante per fare luce sul suo passato. Inoltre, ha anticipato come evolverà la storia d'amore tra Valenti e Carolina nelle prossime puntate.

Don Nelle Tue mani 2, perché Valenti assume sostanze? Le anticipazioni

Valenti fa uso costante di sostanze per poter reggere i pesanti ritmi lavorativi del reparto di chirurgia. A far luce su questo importante aspetto della vita di Edoardo, ci ha pensato Gaetano Bruno in una lunga intervista rilasciata a Fanpage. In tanti hanno ipotizzato che Valenti abbia iniziato ad assumere cocaina in seguito al forte stress causato dalla pandemia, ma così non è.

Il passato di Valenti nasconde ancora molti retroscena e, in primis, il motivo che l'ha spinto a iniziare a drogarsi.

A tal proposito, Gaetano Bruno anticipa: ''Si capiranno i motivi reali che hanno fatto sì che iniziasse in un momento specifico della sua vita ad assumere droghe''.

Riguardo la seconda stagione di Doc - nelle tue mani, Bruno non ha nascosto la sua commozione nel girare scene piuttosto difficili: ''C'è stata una scena piuttosto toccante, quella in cui Fabrizia, la madre di Alba, confida a Valenti di avere paura''.

A proposito della madre di Alba, ricordiamo il forte legame che Edoardo aveva con lei, tanto da ipotizzare che sia stato proprio Valenti a sacrificare Lazzarini per salvare Fabrizia, in un'ultima disperata scelta di vite.

Doc 2, Valenti e Carolina innamorati: come si evolve la storia

Gaetano Bruno ha poi parlato della bellissima storia d'amore tra Valenti e Carolina.

Come evolverà questo rapporto? L'attore ha anticipato: ''Edoardo è una persona scrupolosa, attenta e soprattutto leale. È onesto anche nelle sue contraddizioni''. Nonostante il carattere non facile, non ha mai fatto il doppio gioco e non ha di certo paura a dire la verità, anche se fa male.

Sarà proprio il carattere forte e onesto che farà capire a Carolina di potersi fidare di lui, come conferma Bruno: ''La genuinità di Valenti è anche la cifra che porterà avanti questo rapporto''.