Come è morto Lorenzo in Doc Nelle Tue Mani 2? Questa domanda attanaglia i milioni di telespettatori che ogni giovedì in prima serata su Rai 1 seguono le nuove vicende di Andrea Fanti e del suo staff. Episodio dopo episodio emergono tasselli importanti per far venire a galla la verità, ma altrettanti retroscena scombinano le carte in tavola. Nella terza puntata di Doc 2 non è passata inosservata la presenza di Carolina nella stanza di Lorenzo Lazzarini: che cosa ci faceva lì nelle ultime ore di vita del medico? Il mistero si infittisce.

La presenza di Carolina nella stanza di Lorenzo in Doc Nelle Tue Mani 2

Al Policlinico Ambrosiano di Milano, dove prestano servizio il dottor Andrea Fanti e i suoi colleghi, è arrivato l'incubo della pandemia. In un primo momento si pensava che Giulia fosse il "paziente zero", ma ben presto la verità è arrivata: chi ha portato per primo il virus in reparto è stato Lorenzo, contagiato da un'anziana signora che aiutava - ignaro del pericolo - a domicilio.

A complicare la situazione il fatto che Lazzarini sia andato a lavorare con la febbre, come anche certificato nella sua cartella. Il documento che attestava il suo stato febbrile è ancora nelle mani di Giulia, che non l'ha stracciato come suggerito da Andrea.

Fatto sta che ora il reparto è sotto inchiesta.

I misteri non sono certo finiti qui. Andrea è sopraffatto dal senso di colpa e il suo incubo potrebbe essere la chiave per scoprire come è morto Lorenzo. Nella terza puntata di Doc Nelle Tue Mani 2, nella stanza di Lazzarini, si è vista Carolina. Lorenzo le ha detto di pensare agli altri pazienti e non a lui, sacrificandosi di fatto per salvare la vita ai ricoverati.

Alcuni fan hanno ipotizzato che sia stata proprio Carolina a manomettere la bombola di ossigeno di Lazzarini, ma sembra alquanto improbabile. Emerge invece un'altra possibilità.

Valenti ha ucciso Lorenzo in Doc 2? Il primario potrebbe aver tentato di salvare Fabrizia

Fabrizia Martelli la madre di Alba, questa forse la chiave per far luce sulla morte di Lorenzo in Doc Nelle Tue Mani.

Il primario di chirurgia era molto legato alla dottoressa Martelli, che si era ammalata nello stesso momento di Lazzarini. I medici erano impreparati, i pazienti arrivavano senza controllo e in terapia intensiva scarseggiavano letti e bombole d'ossigeno.

Non si esclude che Valenti, quando ha visto Fabrizia in fin di vita, abbia preferito scegliere tra lei e Lorenzo. E se quelle mani che chiudono la bombola di ossigeno fossero le sue? Il fatto che Valenti faccia uso di sostanze potrebbe essere una conseguenza del suo gesto e dei terribili sensi di colpa che si porta dentro, anche perché Fabrizia è morta.

Senza dubbio tutto verrà a galla e vedremo come è morto Lorenzo in Doc e chi - se l'incubo di Andrea fosse reale - ha serrato la sua bombola d'ossigeno. Qual è la vostra teoria a riguardo? Intanto, appuntamento con Doc 2 giovedì 10 febbraio su Rai 1.