L'attore Giovanni Scifoni nella Serie TV Doc-Nelle Tue Mani 2 interpreta Enrico Sandri, amico del protagonista Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero.

Intervenuto nella trasmissione Rai "Detto Fatto", Scifoni ha spiegato in quali rapporti si trova nella vita privata con Luca Argentero. L’interprete di Enrico Sandri ha spiegato di non riuscire a frequentare il collega lontano dai riflettori, poiché i due vivono in due città differenti.

Le parole dell’attore

Giovanni Scifoni è intervenuto in collegamento nella trasmissione condotta da Bianca Guaccero, venerdì 18 febbraio.

L’attore ha parlato del rapporto lontano dal set con Argentero. Incalzato da Jonathan Kashanian, Scifoni ha speso parole al miele per il collega: “Luca è una persona fantastica, è esattamente come lo immaginate”. Secondo il 45enne romano, l’interprete di Luca Fanti è lo stesso condottiero che si vede sul set: “È un capitano”.

Dal momento che i due attori hanno passato molto tempo insieme per le riprese di Doc 2, i telespettatori si sono chiesti in quali rapporti siamo nella vita di tutti i giorni. Senza troppi fronzoli, Scifoni ha affermato: “Con Luca ci frequentiamo pochissimo, lui sta a Milano, io a Roma. Non siamo diventati amici per la pelle".

Trai due attori non c’è alcun dissapore, semplicemente lontano dal set vivono in due città differenti: Scifoni abita a Roma con tutta la famiglia, mentre Argentero sta a Milano con la campagna Cristina Marino.

Anticipazioni sulla serie tv

Archiviato il capitolo relativo alla vita reale, Giovanni Scifoni ha fornito alcune anticipazioni relative al proprio personaggio. Nella seconda stagione di Doc-Nelle tue mani 2, Enrico Sandri ha intrapreso una storia d’amore con Teresa, ovvero la caposala del reparto di medicina interna. Il 45enne romano ha spiegato che si entrerà nelle case di Teresa e Sandri: “Dovremmo affrontare questioni molto private”.

A tal proposito l’attore ha affermato che, essendo andato a vivere a casa della compagna, se ne vedranno delle belle.

Alla domanda di Bianca Guaccero su come si sia preparato per il delicato ruolo di neuropsichiatra infantile, Giovanni Scifoni ha ammesso che lavorare sul piccolo schermo comporta delle grandi responsabilità, come in ogni professione. In merito al personaggio di Enrico Sandri, il 45enne ha fatto sapere di avere imparato sul campo, visto che le riprese sono state fatte in corsia.