Dopo la separazione con Tomaso Trussardi ai rumors su un presunto flirt con un modello di 14 anni più giovane, passando per il successo del programma "Michelle impossible": Michelle Hunziker si è messa alle spalle un matrimonio durato 8 anni e che sembrava in grado di resistere a qualsiasi scossone. Una rottura che è stata annunciata in un freddo comunicato stampa, senza ulteriori dettagli e con una ridda di ipotesi che hanno infiammato il Gossip. Di certo tra la show girl e l’imprenditore, dal quale ha avuto due figli, la separazione non è stata indolore.

Secondo quanto scritto nei giorni scorsi dal giornalista Ivan Rota il modello bolognese Carlo Piazza starebbe frequentando la show girl, anche se - come precisa lo stesso esperto di gossip - la notizia è frutto di semplici voci di corridoio, ancora da appurare.

Carlo Piazza è più giovane di 14 anni della showgirl svizzera

Michelle Hunziker avrebbe intrapreso una nuova frequentazione dopo aver chiuso la relazione con Tomaso Trussardi. L’indiscrezione è stata rilanciata dal giornalista Ivan Rota e al momento non è stata smentita dalla show girl.

L'uomo si chiamerebbe Carlo Piazza, lavora come modello e fotografo ed è più giovane di 14 anni della showgirl svizzera, essendo nato nel 1991. “Molti lottano sfidando l’impossibile.

Io ho iniziato a lottare solo dopo aver superato”, ha scritto il trentenne originario di Bologna sul sito personale.

La sua carriera da modello è iniziata nel 2012 contestualmente a quella di fotografo. Ha collaborato con prestigiosi brand nazionali e internazionali e da alcuni anni vive e lavora fuori dall’Italia (tra Londra e la Thailandia).

Il modello nel 2019 aveva partecipato alla prima edizione dello show tv di Michelle Hunziker "All Together Now", precisamente nel cosiddetto "muro".

Tomaso Trussardi non segue più Michelle Hunziker su Instagram

In relazione al presunto flirt tra Michelle Hunziker e Carlo Piazza - divulgato recentemente dal giornalista Ivan Rota - viene precisato dallo stesso esperto che si tratta di “voci di corridoio” da appurare.

Non ci sono dubbi, invece, sul fatto che Tomaso Trussardi abbia deciso di interrompere qualsiasi tipo di legame con la show girl. L’imprenditore ha deciso di non seguire più la svizzera su Instagram. Il trentottenne bergamasco ha smesso di seguire l’ex moglie dopo la prima puntata di "Michelle impossible". Secondo alcune indiscrezioni sembra che non abbia gradito il riavvicinamento ad Eros Ramazzotti, che in passato aveva punzecchiato l’imprenditore con affermazioni non gradite. Contestualmente Trussardi ha eliminato anche il "follow" ad Aurora Ramazzotti e ha pubblicato una foto in cui si mostra seduto sul divano di spalle mentre osserva dei quadri con le due figlie.