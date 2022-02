Si avvicina il finale di Doc 2 - Nelle tue mani e le anticipazioni delle ultime puntate rivelano che per Andrea Fanti sono in arrivo delle nuove sfide e dei nuovi ostacoli da superare. Il dottor Fanti, infatti, si ritroverà messo alle strette da Cecilia e sarà costretto a fare una confessione inaspettata davanti all'intero reparto. Occhi puntati anche alle vicende di Agnese che continuerà a investigare e indagare sul conto di Caruso.

Andrea Fanti pronto ad essere di nuovo primario: anticipazioni Doc 2 ultime puntate

Nel dettaglio, gli spoiler delle ultime puntate di Doc 2 previste per marzo in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che per Andrea Fanti la situazione non sarà affatto semplice da gestire.

Durante gli ultimi episodi della serie il medico, interpretato da Luca Argentero, andrà vicino alla possibilità di tornare a essere un primario. L'obiettivo che sta portando avanti da svariato tempo, sta per realizzarsi ma qualcosa andrà storto e potrebbe rimettere tutto in discussione.

Cecilia indaga su Andrea e lo mette nei guai: spoiler Doc 2 ultime puntate

Le anticipazioni riguardanti le ultime puntate di Doc 2 - Nelle tue mani, infatti, rivelano che sul conto di Andrea Fanti si metterà a indagare Cecilia, la quale porterà alla luce qualcosa che non si sapeva fino a questo momento. Cecilia, infatti, riuscirà a far emergere delle verità compromettenti sul conto del dottor Andrea Fanti, tali da metterlo nei guai e da far sfumare il sogno di poter tornare a essere un primario.

Di conseguenza Andrea, nel corso degli ultimi appuntamenti della fiction medical di Rai 1, si ritroverà costretto a fare una confessione inaspettata davanti a tutto il suo reparto.

Occhi puntati anche su Agnese: gli spoiler di questo finale della seconda stagione di Doc, rivelano che la dottoressa continuerà a indagare e investigare sul conto di Caruso, per far sì che venga fatta luce sull'uomo e sui punti oscuri che lo riguardano.

Attesa per il finale di Doc 2 - Nelle tue mani e per una possibile terza stagione

Insomma, le ultime puntate di Doc 2 - Nelle tue mani, si preannunciano decisamente intense e ricche di colpi di scena per i numerosi spettatori che in questi mesi si sono appassionati alle nuove vicende del dottor Andrea Fanti. E, con l'avvicinarsi del finale della seconda stagione, non mancano le richieste dei fan in merito a una possibile terza stagione di Doc.

Al momento, da parte della Rai non ci sono ancora notizie certe su quello che sarà il futuro di questa serie televisiva ma, visti gli ascolti che ha registrato e conquistato anche quest'anno, c'è da scommettere che i vertici della tv di Stato non si lasceranno scappare via un "gioiellino" simile.