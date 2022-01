La seconda stagione di Doc - Nelle tue mani sta appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante i primi episodi andati in onda sul piccolo schermo, i protagonisti della fiction, prima dei momenti di difficoltà, pronunciano l’espressione ‘cane blu’. Al momento, resta un mistero cosa si nasconda dietro al significato delle parole dei dottori del Policlinico Ambrosiano, ma tali parole potrebbero fare riferimento al figlio di Lorenzo Lazzarini e Giulia Giordano, morto in grembo durante la pandemia.

Doc - Nelle tue mani 2: il mistero dietro all’espressione ‘cane blu’

Alba Patrizi non ha lavorato in reparto durante la pandemia. Infatti, la dottoressa di Doc - Nelle tue mani era risultata positiva al Covid e si era ammalata, dopo avere contratto il Coronavirus da sua mamma. Dopo la morte della dottoressa Fabrizia Martelli, la fidanzata di Riccardo aveva lasciato Milano. Al rientro in ospedale, Alba aveva sentito che i suoi colleghi, prima di affrontare situazioni difficili, dicevano l’espressione ‘cane blu’. Incuriosita, Patrizi aveva più volte chiesto al compagno delucidazioni su cosa significassero tali parole, ma non ha mai avuto risposte.

Doc - Nelle tue mani 2: Andrea Fanti rivela che ‘cane blu’ è riferito a un bambino

Nel quinto episodio di Doc - Nelle tue mani, andato in onda in televisione nella serata di giovedì 27 gennaio, Alba ha parlato con Andrea. Durante la conversazione, Patrizi ha chiesto al collega cosa significasse ‘cane blu’. A quel punto, Fanti ha sorriso alla fidanzata di Riccardo Bonvegna.

Infatti, Andrea Fanti era a conoscenza del significato delle parole pronunciate nei momenti di difficoltà. Il papà di Carolina ha rivelato ad Alba: ‘’È la storia di un bambino’’.

Doc - Nelle tue mani 2: l’espressione ‘cane blu’ potrebbe essere legata al bambino di Giulia e Lorenzo

Di che bambino potrebbe trattarsi? Le parole che i medici dicono prima di affrontare situazioni difficili a che bambino potrebbero fare riferimento?

Al momento, nella fiction di Rai 1 ci sono due misteri da risolvere. Infatti, il giallo relativo alla morte di Lorenzo Lazzarini non è stato ancora svelato e i telespettatori non sono stati ancora informati se il decesso del medico sia stato causato dal Covid o se dietro alla sua scomparsa ci siano altre motivazioni o negligenze da parte dei dottori. Lorenzo e Giulia attendevano un bambino prima della pandemia, purtroppo, però, Giordano aveva contratto il Coronavirus e, durante il ricovero in ospedale, aveva perso il figlio che aveva in grembo. L’espressione sarà stata coniata per il bambino dei due medici? Non resta che attendere la serata del 10 febbraio, per scoprire il significato dell’espressione usata dai protagonisti di Doc - Nelle tue mani 2.