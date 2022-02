Il legame fra Manila Nazzaro e Soleil Sorge dentro il Grande Fratello Vip 6 è stato molto saldo. Le due concorrenti del Reality Show targato Mediaset sono sempre state molto amiche fin dall'inizio di questa avventura intrapresa nella casa più spiata d'Italia. Nelle ultime settimane, però, si sono parecchio allontanate tanto che il loro rapporto sembrerebbe essere giunto alla conclusione. In particolare, in seguito all'avvicinamento della pugliese a Delia Duran, l'italo-americana ha cominciato a distanziarsi dalla foggiana, finendo per raffreddare giorno dopo giorno la loro relazione di amicizia.

Questo è stato un tema affrontato nel corso della puntata del programma condotto da Alfonso Signorini ieri, lunedì 31 gennaio 2022.

Manila e Soleil sempre più lontane

Soleil Sorge, nei giorni passati, ha peggiorato la situazione aumentando la tensione con Manila Nazzaro nel GF Vip 6. La fashion blogger ha fatto innervosire l'ex Miss Italia con una battuta relativa alla mania per il pulito. La foggiana dal canto suo ha replicato alla coinquilina dichiarando che offende e ridicolizza tutto ciò che fa nella casa più spiata d'Italia e non ha più intenzione di accettarlo. L'influencer, invece, ha evidenziato di sentirsi molto delusa dalla 44enne e non ha nascosto il risentimento nei suoi riguardi.

Il confronto fra Soleil Sorge e Manila

Dopo aver mostrato una clip che ha riassunto gli sviluppi degli ultimi giorni fra Soleil e Manila Nazzaro, il conduttore Alfonso Signorini ha dato la parola alle ragazze per un confronto nel corso della diretta del Grande Fratello Vip del 31 gennaio 2022.

"Qui dentro mi sento l'ultima ruota del carro", ha affermato Soleil Sorge aggiungendo di essere additata in modo continuo e qualsiasi situazione viene strumentalizzata per darle un giudizio.

L'italo-americana non ha nascosto il dispiacere per quanto sta accadendo e ha sottolineato che spesso avverte di essere presa di mira da parte degli altri concorrenti del reality show . Rivolgendosi all'ex Miss Italia, però, ha affermato che è stata la prima a non starle accanto, specialmente, nei momenti in cui ne aveva bisogno.

La fashion blogger ha voluto rinfacciare alla 44enne di averle voltato la faccia di punto in bianco e senza una specifica motivazione. La foggiana ha replicato alle accuse di Sorge dicendo che quando ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip 6 Delia Duran le è apparso normale accoglierla. Manila ha aggiunto che ha tentato di stare vicino all'italo-americana ma non glielo ha mai concesso. La loro lite è sfociata in uno scontro e la loro lontananza non sembrerebbe avere possibilità di essere colmata con semplicità.