La seconda stagione di Doc-Nelle tue mani sta appassionando i telespettatori di Rai 1. Giovedì 17 febbraio andranno in onda il nono e il decimo episodio della fiction di successo. Nel corso della serata, Gabriel sarà in procinto di partire, ma qualcosa lo tormenterà. Nel frattempo, verranno trattate le vicende di Damiano, che sarà alle prese con un problema familiare e dovrà anche decidere se schierarsi o meno con il team di Andrea. Inoltre, nelle puntate verranno raccontate le vicende degli altri medici del Policlinico Ambrosiano e ci saranno importanti sviluppi nel rapporto fra il dottor Fanti e la sua ex moglie, perché avranno un avvicinamento, mentre Alba e Riccardo avranno un imprevisto.

Doc-Nelle tue mani, anticipazioni 17 febbraio: Gabriel vuole lasciare Milano

Gabriel ha deciso di lasciare Milano. Nella serata di giovedì 17 febbraio, il dottor Kidane sarà in procinto di trasferirsi e lasciarsi alle spalle la vita nel capoluogo lombardo. Purtroppo, però, anche in questa occasione, la partenza del medico del Policlinico Ambrosiano sarà in bilico. Infatti, le anticipazioni trapelate in rete sulle nuove puntate di Doc-Nelle tue mani rivelano che Gabriel sarà tormentato. Al momento, però, le indiscrezioni non riportano che tipo di preoccupazioni avrà il dottore e se c'entri la sua precedente storia d'amore con la collega Elisa.

Doc-Nelle tue mani, episodi 17/2: Damiano deve scegliere se schierarsi con il team di Andrea

Nel corso delle puntate di Doc-Nelle tue mani del 17 febbraio verranno approfondite le vicende riguardanti Damiano. Infatti, l'ottavo episodio della fiction con protagonista Andrea Fanti era terminato con un colpo di scena. A tal proposito, Cesconi aveva trovato nel cassetto della camera da letto di Giulia il certificato medico che attestava che Lorenzo aveva avuto la febbre all'inizio della pandemia.

Pertanto, essendo venuto a conoscenza di qualcosa di molto compromettente, Damiano dovrà decidere se schierarsi con il team o meno. Nel frattempo, il dottore romano dovrà rientrare nella capitale, per gestire un problema con suo padre e Umberto lo aiuterà, ma vorrà in cambio qualcosa.

Doc-Nelle tue mani, puntate 17/2: Agnese e Andrea si avvicinano, Alba e Riccardo hanno un imprevisto

Andrea Fanti e Agnese, invece, avranno un avvicinamento. Infatti, le anticipazioni di Doc-Nelle tue mani rivelano che il papà di Carolina sarà sotto inchiesta e la sua ex moglie lo sosterrà. Al momento, non è chiaro se per la coppia ci sarà un ritorno di fiamma o meno. Inoltre, durante la serata del 17 febbraio verranno trattate le vicende di Alba e Riccardo. A tal proposito, Bonvenga riuscirà a trovare il tempo per portare la sua fidanzata a fare una gita fuori porta, ma la coppia si troverà a fronteggiare un imprevisto. Non resta che attendere le nuove puntate della fiction di Rai 1, per scoprire come proseguiranno le vicende dei medici del Policlinico Ambrosiano.