Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si potrà assistere al ritorno, a Palazzo Palladini, di Patrizio. La partenza di quest'ultimo era sembrata decisamente frettolosa, al punto da spiazzare gran parte degli spettatori. A quanto pare però tale espediente narrativo, oltre a dare la possibilità ad Alberto e Clara di riavvicinarsi, è servito a giustificare un cambiamento di prospettiva nella vita del ragazzo. Il giovane chef ripartirà quindi da questa esperienza all'estero, per riprendere in mano le redini della propria vita e concentrarsi su alcuni progetti e sogni che aveva finito per abbandonare.

Upas: Patrizio torna a Napoli

Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) tornerà, a breve, a Palazzo Palladini. Molti fan avevano ipotizzato che questo viaggio così frettoloso potesse rappresentare in realtà una sorta di addio, un po' come per il suo migliore amico Vittorio (Alessando Amato D'auria), uscito anche dalla sigla. Quest'ultimo, in effetti, ha chiuso tutte le questioni in sospeso e non rientrerà nella soap, almeno non in tempi brevi.

Per il giovane chef il discorso però è un po' diverso. Il ragazzo non aveva avuto nessun epilogo degno di questo nome ed alcune questioni meritavano, decisamente, un maggiore approfondimento.

Upas, anticipazioni: Patrizio scoprirà che molte cose sono cambiate

Al suo ritorno Patrizio si renderà conto che Clara (Imma Pirone) ha deciso di tornare a vivere con Alberto (Maurizio Aiello). Per quanto, alcune situazioni avverse l'abbiano spinta in quella direzione, va detto che quella della ragazza è stata una scelta libera.

Sul fronte lavorativo, lo chef scoprirà che Silvia (Luisa Amatucci) lo ha rimpiazzato subito con Samuel (Samuele Piccirillo). Il cantante/cuoco forse non ha la sua esperienza, ma ha tanto entusiasmo e voglia di lavorare, e questo potrebbe bastare alla proprietaria del Vulcano.

Per finire Patrizio troverà anche che il suo appartamento è diventato un po' la seconda casa di Nunzio e dello stesso Samuel.

Insomma tanti cambiamenti, tutt'altro che positivi, bilanciati solo dall'affetto della sua famiglia.

Un posto al sole: i progetti futuri dello chef Giordano

Le anticipazioni rivelano che il viaggio in Spagna potrebbe aprire a Patrizio nuovo prospettive mentali. Il ragazzo, che ha sempre desiderato di diventare un grande chef, potrebbe stufarsi di continuare il suo lavoro al caffé Vulcano e decidere di aprirsi quindi a nuove esperienze. A questo punto resta da capire se il giovane vorrà continuare il suo percorso a Napoli o se questo sarà il preludio a una nuova partenza, ma stavolta molto più lunga e significativa.