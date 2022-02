Giovedì 17 febbraio sarà trasmessa su Rai 1 la quinta puntata della Serie TV italiana "Doc- Nelle tue mani", che anche nella messa in onda della scorsa settimana ha registrato quasi 7 milioni di spettatori ed uno share vicino al 30%. In base alle trame dei due episodi in onda il 17 febbraio, Damiano dopo essere entrato in possesso del certificato medico di Lazzarini, dovrà scegliere se riferire tutto a Tedeschi, oppure mantenere il segreto. Inoltre il rapporto tra Carolina ed Andrea si farà sempre più conflittuale, mentre Gabriel chiederà a Massimo di stare vicino ad Elisa.

Trame 'Doc- Nelle tue mani': Damiano deve scegliere se tradire o meno i suoi colleghi

Il 17 febbraio andrà in onda sulla prima rete nazionale la quinta delle otto puntate complessive previste. In base alle trame del nono episodio dal titolo: "Streghe", Andrea Fanti e gli altri ragazzi proveranno a curare una donna detenuta in carcere con la pesante accusa di aver tentato l'uccisione della figlia. Doc dovrà far fronte ai pregiudizi da parte di tutto l'ospedale e nello stesso tempo difendersi dalla inchiesta che lo ha coinvolto. Questa situazione lo porterà ad avvicinarsi sempre di più all'ex moglie Agnese, che anche stavolta lo supporterà.

Nel frattempo Damiano dopo la notte d'amore con Giulia, è entrato in possesso del certificato medico che conferma la febbre di Lorenzo Lazzarini.

Andrea chiederà a Giordano se ha fatto sparire il certificato e lei mentirà dicendo di sì. Cecilia dirà a Cesconi che se è a conoscenza di qualcosa di compromettente sulla squadra di Fanti dovrà dirglielo, altrimenti sarà considerato loro complice. Il medico dovrà pertanto decidere cosa fare. In tutto questo Gabriel starà per finire il suo ultimo giorno di lavoro in clinica, ma continuerà a pensare ad Elisa.

Nel corso di una telefonata a Massimo gli dirà di stare vicino alla ragazza e di riferirle che non era sua intenzione farla stare male.

Anticipazioni televisive decimo episodio: Caruso aiuta Cesconi, ma vuole qualcosa in cambio

Secondo le anticipazioni televisive del decimo episodio italiano dal titolo: "Padri", il personale sanitario sarà impegnato ad occuparsi di un paziente che mai avrebbero sperato vedere in quelle condizioni.

Intanto il rapporto tra Andrea e Carolina si farà sempre più conflittuale e l'uomo rifletterà se è sua la responsabilità della decisione della figlia di allontanarsi da lui. Inoltre Fanti vivrà una difficile crisi professionale, arrivando a pensare se valga la pena lottare ed andare avanti nel tentativo di essere primario.

Nel frattempo Riccardo metterà da parte per qualche ora il suo lavoro e starà finalmente insieme ad Alba. La breve vacanza da loro organizzata non andrà però come sperato. Infine Damiano lascerà Milano, tornerà a Roma per stare accanto al padre, che è stato coinvolto in una vicenda alquanto intricata. Caruso offrirà il suo aiuto, ma gli chiederà qualcosa in cambio.