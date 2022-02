L'avvicinamento di Delia a Barù nella casa del Grande Fratello Vip, ha creato malcontento soprattutto in due concorrenti. Dopo aver visto un filmato in cui Duran ammetteva di flirtare con il bel coinquilino solo per fare un dispetto a Jessica, quest'ultima e la sorella Lulù non si sono più trattenute. Le principessine etiopi hanno sparato a zero sulla modella durante e dopo la puntata del 14 febbraio, dicendosi dispiaciute di non poterla nominare perché è già una finalista.

Tensione tra donne al Grande Fratello Vip

Da quando ha messo piede nella casa del Grande Fratello Vip, Delia non fa altro che alimentare tensioni e incomprensioni tra gli altri concorrenti, arrivando a mettere in discussione simpatie e possibili interessi reciproci.

All'inizio della puntata che Alfonso Signorini ha condotto il giorno di San Valentino, è stato mandato in onda un filmato in cui Duran si avvicinava pericolosamente a Barù con l'intento di provocare Jessica e la sua gelosia ingiustificata.

Dopo aver visto queste immagini (comprese quelle di una bacio che la sudamericana ha rubato al nobile in confessionale), la maggiore delle sorelle Selassié ha chiarito che tra loro non ci sarà mai un'amicizia e che d'ora in avanti ognuna farà il proprio percorso.

Alla fine della diretta, però, la ragazza si è sfogata dicendo tutto quello che pensa veramente della finalista del reality.

Lo scontro durante la pubblicità al Grande Fratello Vip

Visto che Jessica si è presa del tempo prima di replicare agli attacchi di Delia, ci ha pensato Lulù a difendere la sorella durante un blocco pubblicitario.

Come riportano i siti di Gossip il 15 febbraio, la principessina etiope si è scagliata contro la finalista del Grande Fratello Vip per l'avvicinamento a Barù.

Indispettita dal fatto che Duran continuava a toccarla mentre cercava di spiegarle che non ha interesse per il concorrente e che sta solamente giocando, Lucrezia a un certo punto ha sbottato: "Smettila, non toccarmi che non sono tua figlia".

"Ma cosa urli? Hai la voce di una cornacchia. Lo stai facendo passare come un pover'uomo. Vabbè, continua pure a blaterare", ha concluso la giovane visibilmente contrariata per come si stava mettendo la situazione in diretta televisiva.

L'affondo della principessina del Grande Fratello Vip

Probabilmente forte della presa di posizione di Lulù, poco dopo anche Jessica ha deciso di scagliarsi contro Delia dicendole un qualcosa di piuttosto pungente per contraccambiare il dispetto del bacio a Barù.

"Ti meriti quello che ti hanno fatto Alex e Soleil", ha esordito la ragazza nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando martedì 15 febbraio.

La principessina etiope, dunque, è arrivata alla conclusione che Duran non è affatto una vittima della situazione che si è venuta a creare con Belli e Sorge, anzi se la sarebbe cercata con atteggiamenti scorretti e irrispettosi del benessere e dei rapporti altrui.

"Non è colpa mia se rimani da sola. Fai delle schifezze e te l'ha detto pure tuo marito. Hai flirtato con Barù apposta, quindi ti meriti tutto quello che ti sta succedendo", ha proseguito la vippona mentre la sudamericana cercava di difendersi continuando a ripetere che non ha alcun interesse per il nobile e che si sente ancora legata ad Alex.

Jessica ha messo fine al suo attacco affermando: "Sei cattiva dentro, ma ricordati che esiste il karma".

"Sei una vipera falsa, un serpente", ha concluso Selassié durante la serata di San Valentino, quella che le è servita per fare chiarezza nel suo cuore ma anche nelle reali intenzioni di Barù nei suoi confronti e in quelli della finalista "rivale".