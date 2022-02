Beatrice Grannò è la giovane interprete di Carolina, la figlia di Andrea Fanti, Silvia Mazzieri interpreta Alba Patrizi. Entrambe sono tra i medici protagonisti di Doc - Nelle tue mani, il medical drama giunto alla seconda stagione attualmente in onda ogni giovedì in prima serata su Rai 1. Le attrici che interpretano i due personaggi hanno di recente rilasciato delle interviste in cui hanno parlato delle vicende che le riguardano e del finale della serie. Il volto di Alba ha anche anticipato: "Nell'ultima puntata ci sarà la scena emotiva più intensa".

Anticipazioni Doc - Nelle tue mani 2, Silvia Mazzieri: 'Nel finale la scena più intensa'

Silvia Mazzieri, la giovane interprete di Alba Patrizi nella serie Doc - Nelle tue mani 2, in una lunga intervista rilasciata al sito Fanpage ha parlato delle tormentate vicende di cui è protagonista il suo personaggio. In questa seconda stagione la dottoressa Patrizi affronta la morte per Covid della madre, con la quale non ha mai avuto un rapporto idilliaco, e la crisi della sua relazione con il collega Riccardo Bonvegna (Pierpaolo Spollon). Nel corso dell'intervista è emerso quanto la seconda stagione della fiction di Rai 1 si stia rivelando dolorosa per il personaggio. "Ho girato delle scene molto emotive.

Quella più intensa non è stata ancora mostrata perché si vedrà nell'ultima puntata", ha anticipato l'attrice. Poi ha rassicurato dicendo: "Non è detto che una scena emotivamente più intensa sia per forza negativa".

Spoiler di Doc - Nelle tue mani 2, Beatrice Grannò anticipa: 'Carolina farà una scelta sbagliata'

Nella seconda stagione di Doc - Nelle tue mani Carolina Fanti è una specializzanda in medicina, attualmente al centro delle trame della fiction di Rai 1 per via delle sua relazione con il cardiochirurgo Valenti, un uomo molto più grande di lei che fa uso di sostanze stupefacenti.

Di recente l'attrice che la interpreta, Beatrice Grannò, ha rivelato delle piccole anticipazioni nel corso di un'intervista rilasciata nella trasmissione Da noi a ruota libera. 'Pressata' dalle domande della conduttrice Francesca Fialdini, la giovane interprete ha anticipato: "Farà una scelta sbagliata". La figlia di Andrea Fanti (Luca Argentero), come ha spiegato l'attrice, è una ragazza che non chiede aiuto, si carica di responsabilità e vuole salvarsi da sola.

"Ha bisogno di fare scelte sbagliate per sentirsi responsabile", ha ammesso la giovane interprete.

Riccardo tra Alba e Carolina, Silvia Mazzieri anticipa: 'Bisogna aspettare l'ultima puntata'

Nella seconda stagione di Doc - Nelle tue mani Carolina Fanti è molto più presente rispetto al ruolo secondario interpretato nella prima. Il personaggio si è avvicinato a Riccardo, mettendo in crisi la relazione di quest'ultimo con Alba Patrizi. Adesso che si avvicina l'ultima puntata della stagione, i telespettatori si chiedono come andrà a finire. Silvia Mazzieri, sempre nel corso dell'intervista ha dichiarato: "Alba si sta rendendo conto adesso di essere sul punto di perdere Riccardo. È una prova d'amore.

Vedremo chi vincerà. Dobbiamo aspettare l'ultima puntata. Comunque, sarà un crescendo fino alla fine". Per capirci di più, dunque, bisognerà attendere il gran finale di stagione che, salvo spostamenti, andrà in onda su Rai 1 giovedì 10 marzo.