Brutta notizia per i fan di Doc-Nelle tue mani. Giovedì 24 febbraio non andrà in onda la sesta puntata del medical drama. Un cambio di programmazione dovuto ai recenti eventi in Ucraina, ai quali il Tg1 dedicherà uno speciale. Pertanto la puntata della Serie TV con Luca Argentero slitterà.

Doc 2 non andrà in onda il 24 febbraio

La Rai ha modificato il palinsesto di giovedì 24 febbraio. In prima serata doveva andare in onda la sesta puntata di Doc 2, ma l'appuntamento con la fiction di Luca Argentero e Matilde Gioli salterà, in quanto lascerà spazio allo speciale del Tg1 dedicato a tutti gli aggiornamenti sulla situazione in Ucraina, dopo l'invasione delle truppe russe.

Mancano poche puntate al gran finale della seconda stagione e ci sono ancora molte cose da scoprire. In primis bisognerà capire quali siano le prossime mosse di Damiano Cesconi, in quanto verrà in possesso del famoso certificato medico di Lorenzo.

Rai 1: cambio di programmazione per giovedì 24 febbraio, salta Doc

Tutto però dovrà attendere, visto che la puntata di Doc-Nelle tue mani slitterà molto probabilmente alla prossima settimana. Di conseguenza potrebbe slittare anche il gran finale di questa stagione, a meno che Rai 1 decida di mandare in onda un doppio appuntamento nel corso delle prossime settimane. Non è peraltro la prima volta che i fan di Doc devono attendere più di una settimana per vedere in onda le vicende di Andrea Fanti e la sua squadra.

Era successo lo scorso 3 febbraio, quando a causa del Festival di Sanremo la puntata di Doc era stata spostata alla settimana successiva.

Lo speciale del Tg1 sulla situazione in Ucraina

Il cambio di programmazione è dovuto agli ultimi accadimenti in Ucraina. L'invasione delle truppe russe sarà oggetto di uno speciale del Tg1 in onda proprio al posto della puntata di Doc.

Non è dato sapere se le variazioni di palinsesto interesseranno anche i prossimi giorni. Tutto come prevedibile, dipenderà dall'andamento degli eventi. Quindi è molto difficile fare delle previsioni in questo momento. Non tutte le emittenti hanno cambiato la loro programmazione per la serata del 24 febbraio. Ad esempio, Canale 5 manderà in onda regolarmente la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Pertanto, per chi volesse seguire gli approfondimenti sul conflitto bellico che sta preoccupando e non poco tutta Europa, basta sintonizzarsi su Rai 1 a partire dalle 21:25.