Le vicende della stessa stagione de Il Paradiso delle Signore continuano ad appassionare milioni di fedeli telespettatori. Anche nella settimana che va da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo le trame della seguitissima daily soap di Rai 1 si fanno più intricate per via del triste destino del Grande Magazzino milanese. Dalle anticipazioni si apprende che Umberto Guarnieri, sotto ricatto, si trova costretto a vendere le sue quote del Paradiso a Dante Romagnoli. Questa cosa, però, non viene ben digerita da Vittorio Conti, che promette a se stesso e a tutti di fare qualsiasi cosa per riprendersi la sua creatura.

Ampio spazio anche a Maria Puglisi che, dopo aver scoperto dell’infedeltà di Rocco, cade nella più profonda disperazione. Gloria Moreau vuole dire tutta la verità a Stefania, ma Teresio Colombo non è d’accordo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: Gloria vuole confessare la verità a Stefania

Gloria ripensa a quanto è venuta a sapere nei riguardi di Gemma e si è convinta del fatto che è arrivato il momento che Stefania sappia la verità. Ezio, invece, è contrario e non condivide questa scelta di Gloria. Dal canto loro, anche Irene, Stefania e Dora sono nel bel mezzo di un dubbio amletico: è il caso o no di rivelare a Maria quello che sta succedendo a Rocco? Agnese cerca di persuaderle a non farlo.

Sandro e Tina si sono riscoperti e stanno ristabilendo buoni rapporti. Vittorio è molto contento per loro, cosa che non vale per il riavvicinamento di Beatrice con Dante.

Il Paradiso delle Signore spoiler dal 28 febbraio al 4 marzo: Umberto cede al ricatto di Dante

Umberto è vittima del ricatto del malefico Romagnoli. In cambio della lettera che metterebbe con le spalle al muro la contessa Adelaide di Sant’Erasmo per la questione Achille Ravasi, Dante pretende di acquisire delle quote del Paradiso delle Signore.

Adelaide è completamente all’oscuro di tale accordo tra il commendatore Guarnieri e il cugino di Fiorenza. Umberto informa Dante rispetto alle quote del Grande Magazzino milanese, ne avvia la cessione e stabilisce le sue condizioni. Successivamente, il banchiere Guarnieri rivela una parte di verità alla contessa di Sant’Erasmo, dicendo che se si è trovato costretto a vedere le quote del Paradiso delle Signore per via di grossi problemi sopraggiunti alla sua banca.

Maria scopre che Rocco ha un'amante nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Intanto, mentre Ludovica intende entrare a far parte della cordata di Dante, Adelaide si mostra contraria. Mentre Torrebruna è sempre ben disposto ad aiutare la giovane Brancia, Maria scopre dell’avventura che Rocco sta vivendo con un’altra donna. La giovane sarta, ovviamente, non la prende affatto bene e cade in una profonda depressione. Flora, che muore di gelosia per Umberto, si rende conto di non avere nessuna chance con lui perché è davvero innamorato di Adelaide. La giovane stilista domanda chiaramente a Umberto quando avrà intenzione di rendere partecipe Vittorio di quello che sta accadendo nel Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni settimanali 28 febbraio-4 marzo: Guarnieri affronta Conti

In occasione del ritorno a Londra di Tina e Sandro, il signor Conti decide di organizzare una festa a sorpresa per salutarli. Anna non parla apertamente con Salvatore: è titubante nel rivelargli la scarsa intenzione di trasferirsi a Milano della figlia Irene. Vittorio continua a non realizzare di essere solo una pedina nelle mani del perfido piano di Dante, il quale continua a portarlo avanti, e non sa nemmeno quello che Umberto ha fatto. Maria, ancora in preda al tormento, scrive una lettera a Rocco. Irene e Dora cercano di consolarla. Riguardo alla tranquillità del rapporto tra Ezio e Veronica, Stefania nutre qualche perplessità.

In più, Marco atterrisce la Venere insinuandole dei tarli in testa.

Anna, sconfortata, rivela a Salvatore la repulsione di Irene nel trasferimento a Milano. Umberto si fa forza e affronta Vittorio. Il signor Conti rimane basito rispetto alla decisione di vendere quote del Paradiso delle Signore, ancor più quando scopre che il creditore è proprio Dante. Ma Vittorio si dimostra pronto a fare il tutto per tutto per salvare la sua creatura, atteggiamento che lascia Umberto attonito.

Salvatore accontenta la figlia di Anna

Umberto passa al contrattacco, ma il suo piano audace per minacciare Dante fallisce. Maria, ancora sofferente, si lascia spronare dalle parole di Stefania, e decide così di andare da Rocco a Roma.

Salvatore si mostra molto comprensivo, concedendo così alla piccola Irene la possibilità di ponderare con più tranquillità un potenziale trasferimento a Milano. Dante è riuscito nel suo intento. Ora, può rendere la lettera sul caso Achille Ravasi al commendatore, che scongiura lo scandalo per i Guarnieri. Vittorio ne esce devastato. Si trova costretto a dividere il Paradiso delle Signore con il suo acerrimo nemico, che gli ha anche rubato l'amore.