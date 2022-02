Cresce l'attesa per la nuova stagione di Don Matteo 13, la fortunatissima fiction del prime time di Rai 1 con protagonista Terence Hill.

Quest'anno, però, il prete più famoso della tv italiana cederà spazio all'arrivo di un nuovo parroco che sarà interpretato dall'attore Raoul Bova. E, proprio quest'ultimo, ha svelato dei retroscena su questo nuovo progetto che lo vede protagonista su Rai 1, ammettendo che grazie a questo ruolo ha imparato cos'è l'amore.

Terence Hill lascia Don Matteo: ecco cosa succederà nelle nuove puntate

Nel dettaglio, i fan di Don Matteo 13 dovranno prepararsi ad un vero e proprio cambiamento epocale che non passerà inosservato.

Quest'anno, infatti, Terence Hill sarà protagonista solo delle prime quattro puntate della fiction, dopodiché uscirà di scena.

L'attore, per sua scelta, ha deciso di abbandonare il cast di questa fiction che gli ha permesso di raggiungere l'apice della popolarità e del successo.

Di conseguenza, la fiction andrà avanti senza Don Matteo bensì con un nuovo parroco che sarà interpretato da Raoul Bova.

Retroscena di Raoul Bova sulla fiction Don Matteo 13

E, proprio l'attore sex symbol del cinema italiano, in una recente intervista ha svelato dei retroscena legati a questa sua nuova esperienza sul piccolo schermo, ammettendo di aver riscoperto la fede grazie a Don Matteo 13.

"Da quando ho cominciato mi sono reso conto di quanto l'amore a volte era discriminante: cercare di amare tutto e tutti è un lavoro", ha ammesso Bova aggiungendo che questa esperienza nei panni di Don Massimo, gli ha permesso anche di crescere dal punto di vista umano, raggiungendo delle consapevolezze diverse.

E poi ancora, Bova ha svelato che per lui, l'arrivo di questo progetto, è stato come una sorta di segno del destino.

"L'arrivo di questo ruolo lo considero come un segno: negli ultimi mesi mi capitava spesso di riflettere sulla mia fede", ha rivelato Raoul Bova parlando del ruolo di Don Massimo.

L'atteso ritorno di Don Matteo 13 su Rai 1: da marzo le nuove puntate con Bova

Gli ultimi anni di vita, infatti, non sono stati semplici per l'attore: non solo la pandemia ma anche il doloroso lutto legato alla morte dei genitori, che lo ha segnato profondamente. Poi un giorno è arrivata la chiamata per questa fiction e non ha saputo dire no.

A questo punto, quindi, non resta altro che attendere la messa in onda delle nuove puntate di Don Matteo in tv, per vedere Bova all'azione.

La messa in onda della fiction è prevista a partire dal mese di marzo, nel giovedì sera di Rai 1, subito dopo il gran finale della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani, la serie dei record con protagonista Luca Argentero.