In Beautiful, le trame si faranno sempre più avvincenti nel momento in cui Steffy scoprirà di essere incinta. Il padre del bambino risulterà essere Liam, ma il test di paternità sarà stato manipolato da Vinny, l'amico di Thomas. Sarà proprio il figlio di Ridge ad avere i primi sospetti su di lui.

Anticipazioni Beautiful: Finn e Liam si sottopongono al test di paternità

In Beautiful ben presto verrà a galla la verità sulla notte trascorsa insieme da Liam e Steffy. Tutto accadrà nel momento in cui la giovane Forrester scoprirà di essere incinta. Il bimbo che porta in grembo potrebbe essere di Liam.

Ma anche di Finn. Quindi, Hope e Finn verranno a sapere di essere stati traditi dai rispettivi compagni. Dopo un'iniziale sconcerto, entrambi sembreranno non aver intenzione di mettere a repentaglio le rispettive famiglie. Liam e Finn quindi, si sottoporranno al test per fugare ogni dubbio sulla paternità del bambino di Steffy. Quest'ultima in cuor suo, sarà certa che la creatura sia di Finn.

Liam è il padre, ma il test è stato falsificato da Vinny

I risultati del test di paternità non daranno l'esito sperato da Steffy. Il bambino infatti risulterà essere di Liam. Ben presto, i telespettatori di Beautiful capiranno che qualcosa non va nel test. Proprio così perché Vinny, l'amico di Thomas, avrà manipolato il test facendo risultare Liam come il padre del bambino di Steffy.

Tutto perché Vinny ascoltando una conversazione di Thomas, penserà di aiutarlo a riavvicinarsi a Hope facendo in modo che Liam torni da Steffy. Falsificando il test quindi, Vinny vorrà aiutare l'amico a tornare con Hope, ma non sa che Thomas, dopo l'operazione al cervello, è cambiato e non vorrà più usare sotterfugi e far soffrire la giovane Logan.

Thomas sospetta che Vinny abbia manipolato il test

Sta di fatto che, nel corso delle prossime puntate di Beautiful, Thomas comincerà a sospettare di Vinny. Tutto accadrà nel momento in cui l'amico si presenterà alla Forrester mentre lui starà parlando della situazione con Hope. Vinny farà dei commenti fuori luogo e farà allusioni sul rapporto tra Hope e Thomas.

Rimasti soli, Thomas rimprovererà l'amico dicendogli che non avrà più intenzione di intromettersi nel matrimonio tra Liam e Hope. A questo punto, le anticipazioni rivelano che Vinny comincerà a parlare del test di paternità utilizzando dei termini tecnici. Cosa che insospettirà Thomas, il quale vorrà vederci chiaro sulla vicenda. Riuscirà Thomas a scoprire che l'amico ha falsificato il test? In attesa di scoprirlo, si ricorda che la soap Tv americana va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato, nel consueto orario delle 13:40.