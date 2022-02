Al Grande Fratello Vip, nelle prime ore di lunedì 21 febbraio 2022, Manila Nazzaro ha deciso di riavvicinarsi a Soleil Sorge per fare pace dopo le incomprensioni delle scorse settimane.

L'ex Miss Italia ha trovato l'influencer italo-americana in lacrime nella veranda del Grande Fratello Vip 6 e ha provato a confortarla con parole da amica, spiegando di essere molto dispiaciuta nel vederla ferita in queste ultime ore. Sorge infatti ha avuto un momento di fragilità dovuto alla furiosa lite con Alex Belli e si è aperta a Nazzaro, con la quale si è stretta in un abbraccio.

L'ex Miss Italia inoltre ha ammesso di aver sofferto l'indifferenza che c'era tra lei e l'amica Sorge, poiché non riusciva ad avere un confronto di chiarimento.

Le dichiarazioni di Manila Nazzaro a Soleil Sorge

"Mi sei mancata tanto e lo sai. Avevamo creato un muro, ci siamo fatte male con le parole e l’indifferenza", ha esordito così Manila Nazzaro, parlando con Soleil Sorge visibilmente triste.

"Alcune cose brutte su di te le ho dette perché ero molto arrabbiata. I muri tra me e te sono stati la cosa peggiore. Non ci siamo mai lasciate", ha poi aggiunto l'ex Miss Italia, provando a riallacciare i rapporti con l'influencer classe 1994.

"Mi sono sentita attaccata da altre persone, ma senza di te è stata durissima.

Sono stata malissimo", ha replicato Sorge tra le lacrime, riferendosi alla lite con Alex Belli. "Ti ho sentito in condizioni tremende e le tue urla. E me ne sono andata a letto e amen. Fregatene di tutto", ha dichiarato Nazzaro, provando a incoraggiare l'amica. "Ho dato il peggio di me, mi sono sentita mortificata. Urlavo in quel modo, ma che vergogna", ha risposto Sorge rimasta ancora scossa da quanto è accaduto la scorsa notte.

L'influencer infine ha deciso di stringere tra le braccia Nazzaro in segno di riappacificazione e ha ammesso: "Tu dal mio cuore non sei mai uscita".

Trevisan dura con Sorge dopo il bacio con Delia Duran

A esprimere un parere discordante su Soleil Sorge, è stata Miriana Trevisan, la quale pensa che non ci sia alcuna vittima nel triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran: "Ma perché si lascia baciare e abbracciare sensualmente.

Tu non ti fai baciare da una se non ti va".

Miriana ha poi criticato l'influencer italo-americana, poiché avrebbe usato come scusa l'alcol per quanto successo la notte precedente con Duran: "Se tu sai che l'alcol ti procura queste cose non bevi oppure potrebbe non andare oltre ad un certo limite e mettere un freno". Secondo invece gli inquilini Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Antonio Medugno, pare che Sorge sia caduta nella trappola dell'attore emiliano classe 1981 e della sua coniuge.