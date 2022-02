Le anticipazioni sulle fiction Mediaset 2022-2023 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e graditissimi ritorni in prime time. Occhi puntati sulla seconda stagione di Buongiorno mamma, la Serie TV con protagonista Raoul Bova, che ha ottenuto un grande successo al debutto.

Grande attesa anche per il ritorno di Luce dei tuoi occhi, la serie tv con protagonista Anna Valle e poi spazio al debutto di Can Yaman, che sarà il protagonista della prima fiction italiana.

Anna Valle conferma Luce dei tuoi occhi 2: anticipazioni fiction Mediaset 2022-2023

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle fiction Mediaset previste nel corso della stagione tv 2022-2023 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Luce dei tuoi occhi 2, la serie con Anna Valle che quest'anno ha appassionato una media di circa quattro milioni di spettatori.

Il giallo di Emma alla ricerca di sua figlia, proseguirà con nuove puntate inedite e a confermare questa seconda stagione della fiction Mediaset, ci ha pensato Anna Valle.

L'attrice, che a breve sarà protagonista su Rai 1 della serie tv Lea - Un nuovo giorno, ha svelato in una recente intervista che ci sarà Luce dei tuoi occhi 2 per Canale 5, ma al momento non si sa nulla sulle riprese e su quando andrà in onda questa seconda stagione.

La serie, quindi, potrebbe essere trasmessa nel corso della stagione televisiva 2023 del Biscione e diventare uno dei prodotti di punta della programmazione serale.

Buongiorno mamma 2 ci sarà sulle reti Mediaset

E poi ancora, tra le fiction che sono state riconfermate vi è anche Buongiorno mamma 2, la serie con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, che ha ottenuto degli ottimi ascolti con la prima seguitissima stagione.

Anche in questo caso, Mediaset ha scelto di dare nuovamente fiducia a questo prodotto che avrà un nuovo ciclo di appuntamenti in prima visione assoluta, previsti per la stagione televisiva del 2022.

Grande attesa anche per il debutto di Can Yaman. Il divo turco che ha stregato il pubblico italiano con le serie turche che hanno ottenuto boom di ascolti nel daytime di Canale 5, si prepara ad essere protagonista della prima fiction che ha realizzato in Italia.

Can Yaman debutta con la prima fiction Mediaset

Trattasi di Viola come il mare, una serie poliziesca in sei puntate che vede protagonista Can Yaman al fianco di Francesca Chillemi. La messa in onda di questa nuova fiction è in programma per la primavera del 2022 in prima visione assoluta Mediaset.

E poi ancora, per la nuova stagione tv 2022-2023 è prevista anche la messa in onda di una nuova serie televisiva che avrà come protagonista Sabrina Ferilli, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Tra i titoli attesi anche Il Patriarca, una nuova fiction Mediaset che avrà come protagonista Claudio Amendola.