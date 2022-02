Continua su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 14:10.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 7 a sabato 12 febbraio, Lolita uscirà dall'ospedale, ma ormai le mancherà poco da vivere. Antonito però lotterà per salvarle la vita e verrà a conoscenza di una terapia sperimentale in Germania.

Inoltre l'assalitore di Bellita sarà arrestato, mentre Genoveva sarà desiderosa di concludere degli affari con i Quesada.

La famiglia Palacios non dice a Lolita che sta per morire

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 7 al 12 febbraio, la famiglia Palacios non rivelerà a Lolita che le restano solo pochi giorni di vita. La ragazza invece sarà convinta di stare bene.

Intanto Natalia sarà dispiaciuta per quanto dettole da Antonito e si sfogherà con Anabel. Inoltre Sabina avrà paura che la missiva di Roberto non sia sufficiente per scagionare Miguel da ogni eventuale responsabilità sul furto. A tal fine la donna ribadirà al marito che dovrà escogitare un alibi inattaccabile, altrimenti non verrà effettuata nessuna rapina.

Genoveva vuole concludere degli affari con i fratelli Quesada

Secondo le Anticipazioni Tv fino al 12 febbraio, Genoveva inviterà Aurelio a casa sua per cena.

Nel corso della serata l'uomo farà capire di essere interessato a lei, ma la donna chiarirà che il suo unico interesse e parlare d'affari.

Intanto Bellita non vedrà l'ora di uscire di casa, ma Josè Miguel non si fiderà che tutto è apposto e chiederà a Rosina e Susana di controllare la meglio. L'uomo non si sbaglierà in quanto l'ammiratore è in città e udirà il loro dialogo.

Inoltre Indalecia si mostrerà accondiscente verso Jacinto, tanto che Servante temerà che voglia prendere il posto di Marcelina.

Nel frattempo Lolita lascerà l'ospedale e dirà al marito di non avere dimenticato quanto le ha fatto. Bellita invece deciderà di uscire insieme a Rosina e Susana, ma le donne saranno aggredite dall'ammiratore della cantante.

In tutto questo il viaggio di Miguel potrebbe essere il pretesto per escluderlo da ogni responsabilità, con Sabina che non sarà però del tutto tranquilla. Tra le altre cose Marcos chiederà a Soledad di uscire insieme, mentre Aurelio e Natalia tenteranno di conquistare la fiducia di Genoveva. Quest'ultima sarà desiderosa di concludere degli accordi con i fratelli.

Sabina e Roberto non possono più compiere la rapina in banca

In base agli spoiler della prossima settimana, Bellita avrà paura ad uscire di casa nonostante il suo assalitore è stato arrestato. Intanto Marcos e Soledad si troveranno in forte sintonia e si baceranno.

Lolita si sentirà male in soffitta e Casilda chiederà notizie a Ramon e Carmen, i quali le diranno che tra non molto morirà.

Antonito invece lotterà per trovare una soluzione e informerà Ramon che in Germania è in via di sperimentazione una terapia che potrebbe far guarire la moglie. Infine Sabina e Roberto saranno pronti per la rapina in banca e poi per fuggire a Barcellona, ma quando accederanno nel tunnel, sarà tutto allagato e dovranno modificare i loro piani.