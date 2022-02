Cresce la tensione nella casa del Grande Fratello Vip 6 e, in queste ultime ore, Miriana Trevisan è scoppiata in lacrime puntando il dito contro la principessina Lulù.

Tra le due, in settimane, c'è stato un acceso scontro e nel pomeriggio del 7 febbraio, dopo una richiesta particolare da parte di Lulù, la showgirl è andata su tutte le furie al punto da sostenere di essere stata vittima di un ricatto all'interno della casa del GF Vip 6.

Miriana e Lulù ai ferri corti al GF Vip

Nel dettaglio, tra Lulù e Miriana c'era stato uno scontro perché durante la trasmissione radiofonica, la principessina si era lamentata della postazione che le era stata assegnata, in quanto secondo lei accentuava il difetto del suo naso.

Da quel momento in poi è scoppiata la "tragedia" all'interno della casa del GF Vip, dato che la principessina è scoppiata in lacrime e ha puntato il dito anche contro Miriana, sostenendo di non essersi sentita capita da lei.

Nel pomeriggio, a poche ore dalla messa in onda del nuovo appuntamento serale su Canale 5, Lulù è andata da Miriana per chiederle di mettere una pietra sopra a quello che c'è stato.

In merito a questa discussione legata alla radio, Lulù ha chiesto a Miriana di prendere le sue parti nel caso in cui se ne fosse parlato con Alfonso Signorini al GF Vip.

Miriana e in lacrime e parla di 'ricatti' al GF Vip

"Vanno capiti i miei sfoghi, ho sofferto tanto nella vita", ha affermato Lulù provando così a convincere Miriana a non attaccarla pubblicamente.

"Miri ti prego devi capirmi, le persone vanno capite", ha chiesto la principessina parlando con la showgirl.

Peccato, però, che dopo queste raccomandazioni di Lulù, la reazione di Miriana non sia stata per niente delle migliori e parlando in giardino con Giucas, la showgirl ha ammesso di essersi sentita ricattata dopo queste richieste da parte di Lulù.

"Mi hanno ricattato qua dentro e io non voglio essere vittima di un ricatto da parte di nessuno", ha sbottato Miriana in lacrime all'interno della casa del Grande Fratello Vip, aggiungendo poi di far riferimento proprio al "caso radio" e alla polemica che c'è stata con la principessina Selassié.

L'attacco di Miriana contro Lulù prima della diretta del GF Vip 6

"Le fragilità di Lulù non mi faranno mai essere eticamente scorretta", ha sbottato ancora Miriana la quale non ha alcuna intenzione di mettere una pietra sopra a questa discussione, in quanto sostiene di essersi rimasta male per alcune frasi da parte della principessina.

"Mi ha chiesto di fare una cosa non giusta, non posso mentire in diretta", ha sentenziato ancora Miriana Trevisan puntando così il dito contro Lulù per la richiesta che le ha fatto a poche ore dalla messa in onda del nuovo appuntamento serale con il GF Vip.