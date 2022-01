Puntata turbolenta per Jessica quella del GF Vip del 17 gennaio. La principessina ha dovuto fare i conti con il pesante attacco da parte della mamma di Sophie, la quale l'ha messa in guardia dalla presunta falsità di Jessica e ha chiesto espressamente a sua figlia di aprire gli occhi. Parole che hanno ferito Jessica, al punto da farla scoppiare in lacrime, anche post diretta del Reality Show, sua sorella Lulù ha colto la palla al balzo per strigliare nuovamente Jessica e spezzare una lancia a favore della coppia Sophie-Alessandro.

Jessica attaccata dalla mamma di Sophie al GF Vip e scoppia in lacrime

In queste ultime settimane di permanenza al GF Vip, dopo un periodo di indecisione iniziale, Alessandro Basciano ha scelto di portare avanti la sua relazione con Sophie Codegoni, scaricando così la principessina, ma restando comunque in buoni rapporti con lei.

Jessica, però, non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti della coppia complici anche i loro diversi momenti di crisi vissuti in queste settimane.

Alcune di queste affermazioni non sono piaciute per niente alla mamma di Sophie che, ieri sera, avendo la possibilità di rivedere sua figlia per una sorpresa, ha sparato a zero contro Jessica, tanto da apostrofarla come una "falsa amica".

Lulù striglia sua sorella Jessica dopo la puntata del GF Vip

Un duro colpo per Jessica che subito dopo la puntata non ha trattenuto le lacrime ed è scoppiata, al punto da ammettere di essere delusa da questa presa di posizione della mamma di Sophie, che l'avrebbe fatta passare come la "str..." della situazione che vuole rubare i fidanzati delle sue amiche.

Post diretta, però, anche Lulù ha scelto di affrontare questo discorso con sua sorella Jessica e non ha perso occasione per fare una dura strigliata, chiedendole apertamente di prendere le distanze da Alessandro e Sophie e lasciarli in pace,

"Jessica ti prego, mi viene da piangere. È sempre stato il nostro sogno venire qui", ha dichiarato Lulù chiedendo alla sorella di tornare ad essere se stessa e riprendere così in mano le redini del suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip.

'Lasciali stare', Lulù sbotta con la sorella a favore di Sophie-Alessandro

"Lascia stare queste cose. Non fare più battute, non sei una comica. Lascia perdere Alessandro e Sophie, anche loro stanno cercando di trovare un loro equilibrio", ha sentenziato Lulù che ha chiesto così a sua sorella di farsi da parte.

Lulù ha aggiunto che, anche a lei, nel caso in cui fosse stata nei panni di Sophie, le avrebbe dato fastidio questo tipo di atteggiamento da parte di una persona che reputa amica all'interno della casa del GF Vip.

Cosa succederà a questo punto? Jessica seguirà il consiglio di Lulù oppure continuerà a fare di testa sua? Lo scopriremo nelle prossime ore.