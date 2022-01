Lulù si rifiuta di fare le prove per lo spettacolo di compleanno organizzato da Katia Ricciarelli al GF Vip. Il 18 gennaio, a poche ore dall'atteso show per celebrare il compleanno della cantante lirica, super-star di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, la principessina Lulù ha scelto di non fare le prove per lo spettacolo, nonostante i suoi compagni di gioco abbiano cercato in tutti i modi di convincerla a cambiare idea.

Lulù si rifiuta di fare le prove per lo show di Katia al GF Vip

Nel dettaglio, in occasione del compleanno di Katia è stato messo in piedi uno spettacolo diretto dalla stessa cantante lirica che ha affidato diversi ruoli ai suoi compagni di gioco di questa sesta edizione del GF Vip.

La reazione di Lulù però non è stata delle migliori, dato che la principessina non ha gradito la parte che è stata data a lei e Manuel Bortuzzo, il suo fidanzato.

Lulù si sarebbe aspettata di interpretare la parte di Romeo e Giulietta nello spettacolo per il compleanno di Katia ma così non è stato.

Lulù e Manuel dovevano vestire i panni di "padre e figlia" e questo ruolo ha fatto sbottare la principessina, al punto da decidere di non fare le prove per lo show.

La frecciatina di Lulù allo spettacolo per il compleanno di Katia al GF Vip

"Non mi va, ti prego. Non lo voglio fare. Volevo fare anche io una cosa d'amore tipo Romeo e Giulietta, ma devo fare queste cose che Manuel è mio padre, mi sembra ridicolo.

Siamo noi la vera coppia", ha sbottato Lulù svelando così il motivo del suo rifiuto nel fare le prove dello spettacolo previsto al GF Vip.

"Non mi va poi di mettermi questo abito pieno di polvere, mi sento male", ha sentenziato ancora Lulù confermando la sua decisione di non voler prendere parte alle prove per lo show di Katia Ricciarelli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Non mi va di farlo, non mi piace che io e Manu che siamo la vera coppia dobbiamo fare la parte che tipo lui è mio padre, mentre Sophie e Alessandro devono fare Romeo e Giulietta", ha sbottato Lulù che non ha gradito l'assegnazione dei ruoli che è stata fatta dalla cantante lirica.

'Io e Manuel ci amiamo', ha sbottato Lulù lanciando frecciatine contro Katia

"Io e Manuel ci amiamo, siamo innamorati, abbiamo progetti per il futuro. Siamo fidanzati", ha aggiunto ancora Lulù nel momento in cui Valeria Marini è andata da lei a chiederle informazioni su questo suo rifiuto.

La showgirl ha anche chiesto a Lulù perché non ne avesse parlato con Katia Ricciarelli di questa situazione e magari trovare un punto di incontro per l'assegnazione dei ruoli in questo spettacolo previsto per il 76esimo compleanno della cantante lirica, ancora in gara al Grande Fratello Vip 6.