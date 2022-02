Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful trasmesse dal 28 febbraio al 5 marzo sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera raccontano che Liam Spencer (Scott Clifton) sarà sempre più vicino a rivelare a Hope Logan (Annika Noelle) la verità sulla notte di passione trascorsa con Steffy Forrester.

Anticipazioni Beautiful puntate da lunedì 28 febbraio a sabato 5 marzo

Le anticipazioni de Beautiful riguardanti le nuove puntate in onda da lunedì 28 febbraio a sabato 5 marzo rivelano che Liam dimostrerà di essere schiacciato dai sensi di colpa dopo aver tradito Hope con Steffy.

Per questo motivo, avrà intenzione di raccontare tutta la verità alla moglie. La Forrester, a questo punto, cercherà di convincere l'ex a non confessare niente alla Logan, visto che è convinta che questa storia porterà solo dolore nelle due famiglia. Me eco che la madre di Beth irromperà a sorpresa in salotto, tanto da chiedere delle spiegazioni ad entrambi dopo averli sentiti discutere.

Thomas, invece, verrà dimesso dall'ospedale, tanto che Hope cercherà di stargli vicino come ha sempre fatto. Un atteggiamento, che però turberà Liam. Ridge si convincerà che Paris sia la persona giusta per ricoprire il posto lasciato vacante nella fondazione Forrester. Per questo motivo, lo stilista le offrirà un posto di lavoro.

Zoe non vuole che Paris lavori alla casa di moda

Nelle puntate di Beautiful fino al 5 marzo, Carter informerà Zoe del posto di lavoro appena offerto a Paris. Una decisione, che susciterà la rabbia della sorella maggiore. Nel frattempo, Flo e Wyatt incontreranno Finn a casa di Steffy. I due, a questo punto, tempesteranno di domande il dottore per conoscerlo meglio.

Alla fine, entrambi appariranno soddisfatti del nuovo uomo della vita della congiunta.

Zoe, nel frattempo, non apparirà felice che la sorella lavori alla casa di moda. La giovane, infatti, temerà che Paris si intrometta nella sua vita privata. Per questa ragione, supplicherà Carter di non farla assumere. Nonostante alcuni dubbi, l'avvocato deciderà di fare marcia indietro, non sapendo che Ridge (Thorsten Kaye) ha già proposto l'impiego a Paris.

Liam pronto a confessare a Hope di aver passato una notte di passione con Steffy

Intanto Hope sorprenderà Liam e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) intenti a parlottare. Quest'ultima, a questo punto, deciderà di allontanarsi inventando una scusa. Lo Spencer, invece, sarà sempre più tormentato, apparendo sul punto di confessare alla moglie di aver passato una notte di passione con l'ex moglie. Purtroppo le sue intenzioni verranno fermate da una telefonata da parte della Forrester.