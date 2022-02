Frecciatina di Lulù all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 contro Alessandro Basciano. In queste ultime ore, la principessina non ha gradito l'atteggiamento del giovane Basciano che, parlando della sua relazione con Sophie Codegoni caratterizzata da continui alti e bassi, l'ha paragonata a quella tra Manuel e Lulù. Immediata la reazione della principessina che, questa volta, ha perso le staffe nei confronti di Alessandro ammettendo di essere contrariata dai paragoni che continua a fare nella casa anche con gli altri concorrenti che sono arrivati in un secondo momento al GF Vip.

Alessandro fa un paragone con Manuel e Lulù sbotta al GF Vip

Nel dettaglio, Nathaly Caldonazzo ha riportato a Lulù le parole di Alessandro, il quale per giustificare la sua storia d'amore con Sophie Codegoni al GF Vip, caratterizzata da diversi alti e bassi, ha tirato in ballo la love story tra Manuel e Lulù. Alessandro sostiene che, come accadeva tra Manuel e Lulù, anche tra lui e Sophie ci sono dei continui litigi che, però, potrebbero far ben sperare in vista di un futuro roseo insieme, così come è adesso tra il nuotatore e la principessina, che si sono promessi di viversi dopo la fine del reality show.

Eppure, queste riflessioni di Alessandro non sono piaciute per niente alla giovane principessina, che non ha perso occasione per lanciare delle frecciatine al vetriolo contro l'ex tentatore di Temptation Island.

Dura frecciatina di Lulù contro Alessandro al Grande Fratello Vip

"Caz... Già giorni fa lo diceva. Noi abbiamo litigato due volte, quelle in cui ci siamo lasciati", ha sentenziato Lulù parlando con Nathaly e smentendo così la versione dei fatti raccontata da Basciano all'interno della casa del GF Vip. Ma non è finita qui, perché la principessina ha anche sferrato una stoccata nei confronti di Alessandro che non è passata inosservata, facendo leva su alcuni atteggiamenti in parte aggressivi mostrati dal fidanzato di Sophie nel corso di questi mesi.

Più volte Alessandro ha usato termini non proprio carini nei confronti della sua fidanzata, tali da scatenare anche accese polemiche sul web e sui social.

'Manuel non insulta le donne', sbotta Lulù contro Alessandro

"Manuel non mi ha mai insultato, è un signore, non si permette di insultare una donna", ha sentenziato Lulù che in questo modo ha preso le distanze dalle dichiarazioni che sono state fatte da Alessandro.

Insomma la principessina non vuole che venga fatto un paragone tra la sua storia d'amore e quella che vede coinvolti Alessandro e Sophie, in quanto sostiene che ci siano un bel po' di differenze di fondo tra le due relazioni.