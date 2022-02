Il rapporto tra Alessandro e Sophie continua ad essere particolarmente teso all'interno della casa del GF Vip. I due sono costantemente al centro dell'attenzione e dei riflettori mediatici per questa love story che continua ad andare avanti, seppur tra molti alti e bassi.

Le liti tra Alessandro e Sophie non mancano mai e, in queste ultime ore, l'ex protagonista di Temptation Island ha puntato il dito contro la fidanzata, svelando a Manila quello che le direbbe sotto le coperte, quando non vengono ascoltati dagli spettatori.

Alessandro e Sophie protagonisti di nuove liti al GF Vip

Nel dettaglio, in queste ultime ore Alessandro e Sophie si sono ritrovati di nuovo sul piede di guerra e protagonisti dell'ennesima litigata che ha preso piede all'interno della casa del GF Vip.

Un clima tutt'altro che sereno quello tra i due giovani gieffini che, nonostante tutto, portano avanti la loro relazione anche se questi continui scontri sembrano non promettere nulla di buono.

Come se non bastasse, Alessandro ha scelto anche di "smascherare" la sua fidanzata e di rivelare pubblicamente quello che si dicono nel momento in cui si ritrovano insieme sotto le coperte, al riparo dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Alessandro Basciano 'smaschera' Sophie al Grande Fratello Vip

Capita spesso, infatti, che Alessandro e Sophie passino gran parte della loro serata/nottata sotto le coperte, l'unico posto dove sono sicuri di non essere ripresi dalle telecamere e dove possono stare senza microfono, lasciandosi andare ad un vero e proprio momento di intimità tutto loro.

Ebbene, in queste ultime ore, Alessandro ha scelto di svelare a Manila Nazzaro quello che gli direbbe Sophie in quei momenti in cui sono completamente soli, al riparo dalle telecamere.

Il ragazzo, subito dopo una lite che c'è stata con l'ex tronista di Uomini e donne, si è lasciato andare a questa rivelazione svelando che Sophie gli parlerebbe di matrimonio e figli.

'Parla del nome di nostra figlia', svela Alessandro parlando di Sophie Codegoni

"Parla del nome di nostra figlia nel letto, la piccola Sophie. Il matrimonio, sogna il matrimonio", ha svelato Alessandro rendendo così pubbliche quelle che sarebbero alcune dichiarazioni di Sophie, la quale credeva che restassero tra di loro, sotto le coperte del GF Vip.

"Stanotte mi ha detto voglio star con te per sempre, non me l'ha mai detto nessuna", ha proseguito ancora il giovane Basciano che ha così "smascherato" Sophie che, nei momenti di scontro con il fidanzato, pare sempre pronta a voler chiudere questa relazione ma, a quanto pare, poi, di notte direbbe tutt'altro ad Alessandro.