Sono giorni difficili quelli che sta vivendo Soleil Sorge all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. L'ingresso di Delia Duran ha scombussolato i precari equilibri tra i coinquilini ed ha rappresentato per l'ex fidanzata di Luca Onestini un arrivo non facile da digerire. Le due donne che nei giorni scorsi hanno avuto modo di confrontarsi, hanno imputato la colpa della situazione in cui si trovano ad Alex Belli. Nelle ultime ore però, Soleil Sorge è apparsa sempre più stanca e in preda a crisi d'ansia, tanto da voler abbandonare la casa.

Soleil Sorge: attacchi di panico e desiderio di voler abbandonare il reality

Soleil Sorge nelle scorse ore avrebbe palesato la sua volontà di voler porre fine alla sua esperienza al Grande Fratello Vip. La giovane donna la scorsa notte avrebbe chiesto agli autori la possibilità di poter parlare con il suo agente per concordare la sua uscita dal reality. "Non ce la faccio, me ne voglio andare, chiamo il mio agente," ha dichiarato.

Soleil, sempre più infastidita dalla situazione, nella notte di mercoledì 25 gennaio è stata svegliata da un forte attacco panico. Inoltre, ha trascorso le ultime giornate a letto in pigiama. Sembrava avesse perso quell'entusiasmo che la portava ad essere sempre trendy, attenta al look e al make up.

Le pressioni degli ultimi giorni poi hanno complicato ancora di più la sua esperienza all'interno della casa. La giovane donna nei giorni scorsi sembrava spenta, dormiva molto e veniva colta da improvvise crisi di pianto. Ora, sembra aver ritrovato l'energia giusta per continuare la sua esperienza all'interno della casa.

I fan protestano per il trattamento riservato a Soleil Sorge dal Grande Fratello Vip: 'Se va via fa bene'

La notizia del possibile abbandono di Soleil Sorge ha fatto subito il giro dei social ed è rimbalzata sul web. Molti utenti, in particolare i suoi fan protestano per il trattamento riservatole nel corso delle varie puntate.

Soleil è una delle indiscusse protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip ed è stata sempre al centro di continui scontri e discussioni. In questi mesi è stata molto apprezzata e sostenuta sia dal pubblico che l'ha sempre scelta come preferita, ( fino all'arrivo di Kabir Bedi che l'ha superata) sia in studio dalle stesse opinioniste. Sonia Bruganelli le ha quasi sempre regalato l'immunità. Gli utenti hanno avuto da ridire sul fatto che gli autori la stiano "usando" solo per fare audience ed aumentare lo share, senza tener conto delle conseguenze. Un utente ha twittato: "Il Gf l'ha spremuta credendola invincibile".

E poi ancora: "Si sono spinti troppo oltre". Tutti comunque concordano con il fatto che qualunque decisione prenda sarà appoggiata. Cosa deciderà di fare Soleil Sorge? Non resta che aspettare la nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 28 gennaio per scoprirlo.