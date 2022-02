Si fanno sempre più interessanti le anticipazioni di Love is in the air, la soap turca di enorme successo che vede protagonisti Hande Erçel e Kerem Bürsin, rispettivamente nei panni di Eda e Serkan. Se fuori dal set si fanno sempre più insistenti le voci di separazione della coppia che si è formata anche nella vita reale, nelle puntate che andranno in onda dal 14 al 18 febbraio la paesaggista e l'architetto coroneranno il loro sogno d'amore giungendo finalmente all'altare con grande gioia della piccola Kiraz, la loro primogenita.

Serkan furioso con la madre Aydan

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Love is in the air che andranno in onda da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio prendono il via da una proposta lavorativa che Aydan farà a Kemal. La mamma di Serkan proporrà al suo nuovo compagno di collaborare con la ArtLife al nuovo progetto lavorativo riguardante la costruzione del porto turistico. Non appena Bolat lo scoprirà, andrà su tutte le furie, poiché mal digerirà la presenza dell'uomo che da poco, e in maniera del tutto inaspettata, ha scoperto essere il suo vero padre al posto di Alpetekin.

L'architetto, però, nel frattempo avrà in mente un altro tipo di progetto che riguarda la sua vita privata. Serkan deciderà, infatti, di chiedere finalmente in moglie Eda.

Bolat confiderà il suo pensiero a Melo ma chiederà a quest'ultima di mantenere il massimo riserbo sulla questione con la sua amica. Infatti, intenzione dell'uomo sarà tenere il segreto sulle sue intenzioni fino alla fine, soprattutto con Eda stessa per poterle fare una bella sorpresa.

Il matrimonio di Eda e Serkan

Nonostante i molti impedimenti e imprevisti, Serkan riuscirà a mantenere il segreto fino a quando non farà la proposta di nozze a Eda che accetterà entusiasta e che sarà felicissima.

Finalmente, Eda e Serkan diventeranno marito e moglie: i due si sposeranno dopo aver attraversato negli anni mille peripezie, accompagnati dall'amore di tutti gli amici e la famiglia che si riunirà per l'importante occasione.

Il party di matrimonio darà anche modo a Serkan e Kemal di avvicinarsi e trovare un primo punto di incontro.

L'architetto deciderà a questo punto di concedere una possibilità al suo vero padre. Cosa accadrà adesso a Eda e Serkan che sono diventati finalmente marito e moglie? Per conoscere le prossime avventure dei protagonisti non resta che attendere le prossime anticipazioni di Love is in the air: la vita dell'architetto e della paesaggista verrà ancora piacevolmente stravolta da un'altra bella novità che unirà ancora di più le rispettive famiglie.