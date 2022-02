Alex e Delia continuano a tenere banco all'interno della casa del GF Vip. Dopo il ritorno dell'attore, che ha scelto di rientrare nel gioco per provare a riconquistare sua moglie, ecco che i due si sono lasciati andare a diversi momenti di tenerezza.

In un primo momento Delia ha provato a mantenersi sulle sue e a non cedere ad Alex ma, alla fine, non si è trattenuta. E, in queste ultime ore, i due si sono addirittura appartati e isolati nel bagno della stiva presente all'interno della casa del GF Vip, infrangendo così le regole.

Alex riconquista Delia al GF Vip ma violano le regole del reality

Nel dettaglio, la coppia Alex-Delia continua a essere al centro delle dinamiche di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Lui è rientrato in casa con un obiettivo ben preciso: riconquistare sua moglie e fare in modo che torni a fidarsi di nuovo di lui, dopo che la "vicinanza artistica" con Soleil Sorge li ha messi in crisi.

All'inizio Delia non sembrava essere felice del ritorno in casa di suo marito, poi però col passare delle ore ha cambiato idea. La modella ha scelto di confrontarsi con suo marito e tra i due ci sono stati anche dei momenti di grande intesa e passionalità.

Delia e suo marito Alex si appartano nel bagno (video GF Vip)

Alex e Delia si sono lasciati andare a dei momenti di vera passione all'interno della casa del GF Vip, tra baci appassionati e coccole. Ma, soprattutto, in queste ultime ore i due sono stati protagonisti di un episodio che ha suscitato anche un bel po' di polemiche social, dato che la coppia ha trasgredito le regole del programma condotto da Alfonso Signorini.

I due si trovavano nella stiva presente all'interno della casa del Grande Fratello Vip, quando a un certo punto Alex Belli ha preso sua moglie e l'ha portata con lui nel bagno.

Alex e Delia, quindi, si sono appartati per diversi minuti nel bagno, senza microfono e lontani dalle telecamere presenti all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

I fan del GF Vip chiedono provvedimenti per Alex e Delia Duran

Un momento di intimità tutto loro anche se, in questo modo, i due protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini, sono venuti meno alle regole del programma Mediaset. Per gli inquilini della casa, infatti, è severamente vietato appartarsi in bagno con più persone. Ecco perché, il popolo social che segue e commenta il reality show, si sta mobilitando a chiedere provvedimenti contro la coppia Alex-Delia.

Ma quale sarà la reazione della produzione del GF Vip? Ci saranno provvedimenti verso i due coniugi per essersi appartati nel bagno? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata serale prevista giovedì 17 febbraio su Canale 5.