In attesa di tornare in prima serata nelle case degli italiani con la nuova edizione de La pupa e il secchione e viceversa, Barbara D'Urso sta vivendo una delle emozioni più belle della propria vita. Secondo indiscrezioni provenienti dal sito Dagospia, infatti, la conduttrice tra pochi mesi potrebbe diventare nonna per la prima volta. Al momento lei non conferma né smentisce

Barbara presto nonna

Stando alle indiscrezioni, d’Urso dovrebbe diventare nonna di una bella nipotina che andrà così ad allietare le giornate della conduttrice che, superati da un pezzo gli “anta”, si mantiene ancora in splendida forma.

Mistero per quel che riguarda il figlio che darà a Barbara la sua prima nipote, d’altro canto sui due figli avuti col produttore cinematografico Mauro Berardi, si è mantenuto sempre il massimo riserbo. Sia il primogenito Gianmauro, nato nel 1986 che il secondogenito Emanuele, nato nel 1988, hanno infatti preferito rimanere lontani dai riflettori della ribalta; di loro si sa soltanto che il primo ha intrapreso la carriera di medico, mentre il secondo è un apprezzato fotografo e regista.

Per i due mai una foto sui social e un’unica “incursione” nel mondo dello spettacolo e della televisione avvenuta tre anni fa quando Emanuele fu il complice di un diabolico scherzo nei confronti della celebre madre architettato dagli autori di “Scherzi a parte”.

Ancora poche settimane, quindi, e finalmente potremo sapere chi dei due regalerà alla mamma questa immensa gioia.

Un futuro denso di impegni per la conduttrice

Sul fronte lavorativo, si preannunciano settimane ricche di impegni per Barbara che non solo tornerà in prima serata dal 15 marzo con La pupa e il secchione e viceversa, ma presenzierà – giusto il giorno prima – alla tanto attesa finale del “Grande fratello vip 6”.

Voci di corridoio, tuttavia, parlano anche di una clamorosa decisione in arrivo da parte dei vertici di Mediaset, i quali avrebbero intenzione di togliere alla conduttrice partenopea la conduzione di Pomeriggio cinque che non verrebbe comunque cancellato bensì affidato a un altro conduttore. D'altro canto già alcune settimane fa, a causa di motivi familiari della presentatrice napoletana, le redini dell'appuntamento pomeridiano con la trasmissione della rete ammiraglia di Mediaset erano state affidate alla giornalista Simona Branchetti.

Tornando alla ventilata sostituzione prossima di d'Urso dal proprio incarico, si tratta di una decisione, questa, che pare rientri in un piano aziendale di riduzione dei costi messo in atto dall'azienda già da qualche tempo. Non resta quindi che attendere eventuali sviluppi per sapere se Barbara sarà ancora la protagonista del pomeriggio di Canale 5.