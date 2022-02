Il 22 febbraio prosegue l'appuntamento settimanale con Lea - Un nuovo giorno, la nuova Serie TV targata Rai.

Le vicende sono incentrate sulla vita di un infermiera del reparto pediatrico dell'ospedale di Ferrara, interpretata dalla bellissima Anna Valle. Nella prossima puntata, nuovi eventi vanno a sconvolgere l'equilibrio di Lea e segnano, anche, dei risvolti all'interno del suo rapporto con Marco, il suo ex marito.

Lea, anticipazioni terza puntata

Durante la terza puntata di "Lea - Un giorno nuovo", l'infermiera riceve una chiamata da parte del suo avvocato, inerente la casa di campagna che ha acquistato diverso tempo prima, con il suo ex marito, Marco.

Sembra che ci siano degli acquirenti interessati a visionare l'immobile. Lea ne è molto felice perché, da tempo, è intenzionata a voler vendere la casa. Invece, Marco non è assolutamente contento. Lui, infatti, non accetta di liberarsi dell'immobile poiché si sente ancora legato ai ricordi che vi sono custoditi all'interno.

Intanto, in ospedale arriva un nuovo giovane paziente, Matteo. Si tratta di un adolescente molto dotato nello sport. Infatti, Matteo è una vera e propria promessa del nuoto. Purtroppo, però, ha subito uno stop in seguito ad una brutta bronchite. Giunge in ospedale d'urgenza poiché le sue condizioni di salute peggiorano troppo rapidamente.

Nel frattempo, invece, Lea cerca di rallegrare un po' il reparto e decide di organizzare una festa per tutti i giovani pazienti.

Nel bel mezzo dei festeggiamenti, mentre tutti si divertono, Matteo si sente terribilmente male. Le sue condizioni, infatti, sono degenerate di colpo e Marco interviene tempestivamente per cercare di salvargli la vita.

Lea va nella casa di campagna

Nella prossima puntata di Lea, un giorno nuovo, la protagonista si reca presso l'abitazione in campagna, senza sapere che anche il suo ex marito, Marco, ha avuto lo stesso pensiero.

Infatti, quando giunge sul posto, si rende conto che, inaspettatamente, anche Marco è già lì. I due, dopo una lunga conversazione, si lasciano andare ai dolci ricordi legati a quell'abitazione. Lea, ripensando a ciò che hanno vissuto insieme in quella casa, si convince anche lei di non voler più vendere l'immobile. Inoltre, sembra che, da quella conversazione, Marco e Lea si stiano riavvicinando.

Probabilmente, neanche per Lea la loro storia è finita del tutto.

Intanto, dopo diverso tempo, Michela decide di accettare, finalmente, l'invito ad uscire di Pietro. Mentre i due sono in procinto di trascorrere una splendida serata, la ex fidanzata di Pietro si intromette, rovinando del tutto l'atmosfera. Dopo il pessimo appuntamento, Pietro cerca a tutti i costi di rimediare perché ci tiene veramente tanto a Michela. Pertanto, decide di parlarle e di spiegarle tutta la situazione, facendole capire quanto lui sia interessato a frequentarla. Dopodiché, i due si lasciano andare ad una notte di passione che, però, ha un brutto risvolto per Michela poiché arriva in ritardo al suo secondo impiego.

Purtroppo, il datore di lavoro non è affatto clemente con lei e la licenzia. Essendo un lavoro molto importante, utile a mantenere anche il suo fratellino, Michela non la prende affatto bene e decide di non rivedere mai più - al di fuori dell'ospedale - Pietro.

La proposta di Marco a Lea

Nell'ospedale di Ferrara, tantissimi colpi di scena sono previsti per la terza puntata di "Lea - Un giorno nuovo". Infatti, Anna presta soccorso ad una donna incinta che ha avuto un malore in un negozio. Il bimbo che aspetta, nasce prima del previsto e viene ricoverato nel reparto in cui lavora Lea. Il nome del piccolo è Gabriele. Anche Marco e Lea avevano scelto di chiamare il loro bambino così, prima che succedesse l'impensabile.

Occupandosi di questo neonato, Marco comincia ad avvertire diverse sensazioni e decide di fare una proposta improvvisa a Lea: chiedere insieme l'affidamento di Koljia così che non debba ritornare in Russia. Inoltre, entrambi si sono molto affezionati al bambino. Dalla proposta di Marco, riaffiora, in Lea, la voglia di ricreare una famiglia.

Purtroppo, però, durante una visita scoprono che Koljia ha una nuova massa tumorale nella gamba. Marco fa di tutto per asportarla, ma capisce che l'unica soluzione che gli resta è di amputare l'arto per potergli salvare la vita. Lea capisce, allora, di provare ancora qualcosa per Marco e lo riferisce ad Arturo, il quale si arrabbia al punto da chiederle di uscire per sempre dalla sua vita e da quella di sua figlia Martina.

Successivamente, Marco e Lea trascorrono una splendida serata insieme, durante la quale sembra che tutto si sia aggiustato tra loro e che possa esserci un nuovo inizio. Proprio mentre sembra che stia andando tutto per il meglio, la donna fa una confessione a Marco, rivoltando nuovamente la situazione.