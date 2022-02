Lulù torna al centro della ribalta al Grande Fratello Vip 6 e, in queste ultime ore, la principessina è stata protagonista di un episodio che ha scatenato non poche polemiche in rete e sui social.

Il motivo? Dopo una cena fatta all'interno della casa di Cinecittà, i concorrenti che era avanzato da spazzatura il cibo, ma Lulù ha spiazzato tutti buttandolo nella spazzatura, in quanto non avrebbe gradito mangiare le cose che erano state toccate dagli altri.

Avanza del cibo dopo la cena al Grande Fratello Vip, ma Lulù lo butta via

Nel dettaglio, durante una delle ultime cene fatte all'interno della casa del GF Vip 6, i concorrenti si sono ritrovati a fare i conti con il cibo che era avanzato e che hanno scelto di mettere da parte per i prossimi giorni.

La reazione di Lulù, però, non è stata delle migliori e senza troppi mezzi termini, la principessina ha chiesto di buttare via quel cibo, dato che a lei non avrebbe fatto piacere mangiare cose che erano state toccate da altri inquilini che stanno condividendo con lei questa esperienza nella casa del GF Vip.

E così, mentre Manila, Davide e Antonio sistemavano il cibo da mettere da parte, la principessina non si è fatta problemi a gettare nella spazzatura la porzione che, secondo lei, non va conservata perché era stata toccata.

Lulù getta il cibo avanzato nella spazzatura al GF Vip

"Amore io lo butto, perché non mi piace chi mette le mani nel cibo, sono troppo schizzinosa", ha esclamato Lulù che si è poi diretta verso il secchio della spazzatura per gettare quella parte di cibo avanzata.

Una scena che non è passata inosservata e che ha alimentato anche polemiche social, dove in tanti hanno sostenuto che Lulù avrebbe potuto evitare di gettare cibo, ma metterlo da parte e lasciarlo a qualcun altro che non si fa problemi a anche mangiare cose che sono state toccate da altri inquilini.

Insomma una nuova polemica ruota intorno alla giovane principessina che, in queste ultime ore, ha sbottato anche contro il ritorno in casa di Alex Belli.

Lulù sbotta contro il ritorno al GF Vip di Alex Belli

Dopo aver saputo, tramite dei fan esterni al Grande Fratello Vip, che Alex sarebbe rientrato nella casa [VIDEO] di Cinecittà, la principessina non si è fatta problemi a puntare il dito contro l'attore.

Il motivo? Secondo Lulù è fortemente ingiusto il fatto che Alex possa avere la possibilità di rientrare di nuovo all'interno della casa di Cinecittà, dopo che lui stesso scelse di abbandonare il gioco, trasgredendo le regole della trasmissione.

"A questo punto uscivamo tutti per farci Natale con i parenti", ha sbottato Lulù che non ha gradito questo ritorno in scena dell'attore, ex volto di Centovetrine.