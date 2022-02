Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e, durante l'ultima registrazione di questa settimana, i riflettori sono stati puntati sul trono di Matteo Ranieri.

A distanza di mesi dall'inizio di questa avventura, Matteo si è ritrovato al centro delle polemiche e dell'attenzione per questo suo percorso che sembra fare acqua da tutte le parti, dopo che le due pretendenti Federica e Denise hanno scelto di abbandonare la trasmissione. Come se non bastasse, è venuto fuori che, la giovane Denise avrebbe puntato duramente il dito anche contro la redazione.

Matteo si ritrova senza Denise e Federica: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le ultime anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Matteo Ranieri si è ritrovato al centro dell'attenzione dopo l'addio delle due pretendenti Denise e Federica, le quali hanno scelto di abbandonare definitivamente la trasmissione, in quanto entrambe deluse dall'atteggiamento del tronista.

Un percorso fatto di "alti e bassi", quello di Matteo Ranieri che in queste ultime settimane ha concentrato le sue forze e le sue attenzioni su Federica e Denise, sperando che una delle due potesse essere quella giusta.

Ma, alla fine, qualcosa sembra essere andato storto, soprattutto con Denise, dato che quest'ultima è stata beccata in studio mentre dialogava con Armando Incarnato e si è vociferato che tra i due potesse esserci una sorta di interesse.

Denise al centro delle polemiche a Uomini e donne

Lei ha sempre negato solo che, col passare delle puntate, invece di stoppare definitivamente queste chiacchierate con Armando, ha continuato ad alimentarle.

Quasi sempre, al termine delle registrazioni, i due si fermavano a chiacchierare in studio e il cavaliere del trono over non ha risparmiato degli inviti alla ragazza per potersi vedere fuori da Uomini e donne.

Sta di fatto che la situazione è diventata a dir poco insostenibile per Matteo Ranieri e la stessa Denise è stata sommersa da critiche e accuse, tali da portarla a lasciare la trasmissione di Canale 5.

Il colpo di scena è arrivato nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne. Stando ai retroscena social legati alle nuove puntate della trasmissione Mediaset, Denise non si sarebbe presentata in studio e, come se non bastasse, avrebbe esposto la sua versione dei fatti con un messaggio fatto recapitare alla sorella di Matteo Ranieri.

Retroscena nuove puntate Uomini e donne: la redazione sotto accusa

In tale messaggio, Denise avrebbe puntato il dito contro la redazione del programma di Maria De Filippi, accusandola di mettere in scena dei teatrini finti, per alimentare la curiosità intorno alla trasmissione stessa e al trono di Matteo.

Secondo Denise, infatti, gli incontri con Armando sarebbero dei teatrini organizzati a tavolino dalla redazione, così da alimentare ancora di più il chiacchiericcio e al tempo stesso anche la polemica in studio.

Accuse decisamente molto forti anche se, nonostante tutto, Matteo ha scelto di andare avanti per la sua strada e in studio a Uomini e donne, ha comunicato di non essere intenzionato ad andare da Denise per riprendersela.