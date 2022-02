Katia Ricciarelli finisce ancora una volta al centro delle polemiche e delle critiche al GF Vip. Il motivo? Nella giornata di ieri, 3 febbraio, la cantante lirica si è lasciata andare a delle frasi poco carine nei confronti di Manila Nazzaro, tali da aver scatenato anche la rabbia di Lorenzo Amoruso.

Il compagno di Manila, intervenuto in diretta tv a Mattino 5, ha ammesso di essere deluso dalle parole di Katia, la quale sostiene che alla sua età, l'ex Miss Italia non avrebbe più nulla da dare al programma.

Katia sparla di Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip trasmessa su Canale 5, i concorrenti hanno avuto la possibilità di decretare i nomi dei concorrenti che volevano mandare al televoto come candidati alla finalissima. Manila non ha fatto il nome di Katia e, a sua volta, la cantante lirica non ha fatto quello dell'ex Miss Italia, sebbene le due siano molto amiche all'interno della casa.

A distanza di qualche giorno, Katia ha spiegato il perché di tale scelta e parlando con Davide Silvestri: ha svelato che per lei Manila non avrebbe più nulla da dare "a 44 anni", a questo programma e in generale come chance lavorative.

Il compagno di Manila sbotta contro Katia dopo le critiche

Per questo motivo Katia non ha votato per lei per vederla in finale, ma tali affermazioni hanno scatenato l'ira di Lorenzo Amoruso, che sui social non ha perso occasione per bacchettare la cantante e lo ha fatto anche intervenendo in diretta televisiva a Mattino 5.

Ospite nel salotto di Federica Panicucci, Lorenzo ha avuto modo di spiegare la sua posizione nei confronti di Katia e non ha nascosto l'amarezza e la delusione per le parole che ha pronunciato contro la sua compagna.

"Praticamente a 44 anni hai finito di vivere secondo la signora Ricciarelli", ha subito esordito Lorenzo Amoruso che non ha risparmiato una frecciatina al vetriolo nei confronti della cantante.

Manila difesa dal compagno Lorenzo: frecciatina contro Katia

"Vogliamo parlare di tutto quello che ha detto Katia nei mesi passati? Una donna di 44 anni che ha due figli e lavora sodo, mi faccia capire qual è il problema.

Non merita una chance Manila a 44 anni?" ha sentenziato Lorenzo puntando il dito contro Katia Ricciarelli.

"Ma dov'è la coerenza della signora Ricciarelli. Intanto chiamarla quella lì non mi piace. Manila sono cinque mesi che si è dedicata alla Ricciarelli, l'ha servita e aiutata in tutto e per tutto. Dove è il problema? Solo perché Manila non ha votato Katia?", si è chiesto ancora polemico Lorenzo. Insomma sembrerebbe che Katia e Manila, a un passo ormai dalla finalissima di questo Grande Fratello Vip, siano ai ferri corti e le dichiarazioni di Lorenzo potrebbero rendere tutto ancora più complicato.