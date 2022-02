L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato per lunedì 7 e martedì 8 febbraio 2022. La trama di questi nuovi episodi della celebre soap opera di Rai 1, rivela che ci sarà spazio per le vicende di Vittorio, Tina e Sandro: quest'ultimo, infatti, non avrà alcuna intenzione di farsi da parte.

Occhi puntati anche sulle vicende di Gemma che si renderà conto di essersi messa nei guai mentre in città arriverà la new entry, Ferdinando Torrebruna, la cui presenza non passerà inosservata.

Vittorio chiude con Tina: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 del 7 febbraio

Nel dettaglio, la trama de Il Paradiso delle signore di lunedì 7 febbraio 2022, rivela che Sandro deciderà di non indietreggiare in merito al piano di riconquistare di nuovo il cuore della sua ex Tina Amato.

L'uomo dimostrerà di non voler rinunciare alla donna che aveva rapito e stregato il suo cuore e, in questa sua missione, chiederà aiuto anche a Vittorio Conti.

La reazione dell'uomo stupirà: Vittorio, infatti, deciderà di aiutare Sandro a riconquistare Tina e, in questo modo, chiuderà per sempre la love story che era in corso con la bella cantante. Ma quale sarà la reazione della giovane Amato di fronte a questa decisione di Conti?

Gemma smascherata dalla mamma Veronica

Occhi puntati anche sulle vicende di Gemma e Veronica: la trama de Il Paradiso delle signore 6 di lunedì pomeriggio, rivela che la donna scoprirà che è stata proprio sua figlia a scrivere quella lettera minatoria a Gloria e deciderà di affrontare la ragazza.

A quel punto, Gemma, si renderà conto di essersi messa nei guai e non potrà fare a meno di confessare tutto, svelando a sua mamma che lo ha fatto col solo scopo di proteggere la loro famiglia.

Intanto al Circolo farà il suo ingresso Ferdinando Torrebruna, un ricco uomo di affari che conosce molto bene Fiorenza ma anche Dante Romagnoli.

Gemma rischia, arriva Ferdinando: anticipazioni Il Paradiso 6 dell'8 febbraio

E poi ancora, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 è confermato per la giornata di martedì 8 febbraio.

Le anticipazioni riguardanti la trama di questa puntata rivelano che Gemma si renderà conto di aver fatto un grave errore che potrebbe costarle caro.

La ragazza si sentirà in colpa per quello che è accaduto e, come se non bastasse, con questa lettera ha favorito anche l'avvicinamento tra Ezio e Gloria.

Intanto Vittorio continuerà ad aiutare Sandro nel suo piano di conquista per cercare di far breccia di nuovo nel cuore di Tina Amato.

L'arrivo di Ferdinando al Circolo, invece, non passerà inosservato: tra tutte le persone che incontrerà, l'uomo resterà particolarmente colpito da Ludovica Brancia, la quale farà subito breccia nel suo cuore.