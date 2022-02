Al Grande Fratello Vip è successo un nuovo colpo di scena; la coppia formatosi da pochi mesi sembra essere giunta già al capolinea. Sophie e Alessandro, infatti, nella giornata di ieri hanno avuto un battibecco che ha portato l'uomo a cercare di aprire due porte di sicurezza per abbandonare definitivamente il programma.

GF Vip, Alessandro prova ad abbandonare la casa

Nella giornata di ieri, Sophie e Alessandro hanno avuto una pesante litigata che ha portato quest’ultimo a voler abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. In uno sfogo, ha confessato ai suoi compagni di voler andare via, di essere andato sul retro ad aprire la porta per provare a scappare via, ma era chiusa e nessuno degli autori gli ha aperto.

Il ragazzo sembrava disperato e continuava a ripetere, tra le lacrime, di voler tornare da suo figlio. Basciano ha poi continuato lo sfogo dicendo: ”Inutile che rimango qui, io sono diverso da voi e non ho più nulla da dare, pertanto preferisco uscire. Se non aprono ora, vado via domani mattina, tanto è uguale, io voglio stare con mio figlio. Inutile privare mio figlio del mio tempo, per stare qui con Sophie che vuole fare lo show e vuole sempre litigare”. Ma non è finita qui, Alessandro ha poi iniziato ad attaccare Sophie, dicendo: ”Oggi ho provato ad aprire due porte, e non mi fanno uscire. Io cara Sophie, domani esco, arrangiati, a me non mi vedrai mai più. Con me hai chiuso, non ci sto un minuto di più qui dentro, domani scappo e me ne vado”.

Basciano ha confessato poi a Soleil di aver consigliato a Sophie di dormirci sopra e di decidere domani cosa fare della loro storia. Lei invece ha perso le staffe e ha fatto una sceneggiata.

Le rivelazioni di Sophie su Alessandro

Mentre l’ex tentatore si stava sfogando con Soleil Sorge, Sophie è intervenuta lasciandosi andare a delle rivelazioni inaspettate: ”Meglio che me ne stia zitta e ti tutelo, perché se dicessi cosa mi hai detto in camera, è finita.

Tu mi hai detto che l’unica cosa che so fare è sedurre gli uomini, fai schifo. Mi hai anche detto che da domani corteggi Delia e mi farai stare male, mi hai detto che non vedi l’ora di portarla a letto”. Lo sfogo di Sophie è poi andato avanti, con l’ex tronista che continuava a dire che Alessandro le aveva detto di voler andare a letto con Delia e che da giorni continua a corteggiarla.

Alessandro ha cercato di difendersi da questo accuse, dicendo che si comporta come una bambina e di essere stufo. Tuttavia ha ammesso di aver detto che Delia è una bella donna, ma di non averci mai provato. L’ex tentatore ha poi perso la pazienza dicendo: ”Lei patisce questa cosa che per me Delia è bella, io l’ho vista come fosse un maschio. Non mi importa più nulla”.