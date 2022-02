Manuel Bortuzzo è ufficialmente fuori dal cast di questo Grande Fratello Vip. Il giovane nuotatore ha scelto di abbandonare il cast del reality show per tornare di nuovo alla sua vita di sempre, riprendere in mano le redini dei suoi allenamenti e prepararsi per le Olimpiadi.

E, in queste ore, Manuel ha svelato come sta procedendo la sua vita dopo l'uscita dalla casa del GF vip, rivelando anche di aver risentito la sua ex fidanzata, che qualche tempo fa gli fece anche una sorpresa in diretta televisiva.

Manuel lascia la casa del GF Vip e la sua amata Lulù

Nel dettaglio, il percorso di Manuel all'interno della casa del GF Vip è terminato nel momento in cui il ragazzo ha scelto di gettare la spugna per tornare di nuovo alla sua vita di sempre.

Come svelato anche dal papà di Manuel, in questi mesi in cui è stato all'interno della casa ha perso un bel po' di chili, motivo per il quale ha scelto di abbandonare la casa e di tornare alla sua vita di sempre, compresi gli allenamenti che serviranno a far sì che arrivi in forma alle prossime Olimpiadi.

Di conseguenza, Manuel ha dovuto salutare la sua amata Lulù che, in questi giorni, non ha nascosto la sua sofferenza per il distacco dal nuotatore, pur consapevole del fatto che entrambi si sono promessi di viversi fuori dalla casa e lontani dal gioco.

Dopo il GF Vip, Manuel svela di aver risentito la sua ex fidanzata

Ma come procede la vita di Manuel dopo il Grande Fratello Vip? Il nuotatore ha svelato un po' di novità in una recente intervista concessa a "Casa Chi", dove tra le altre cose ha anche svelato di aver avuto modo di risentire la sua ex fidanzata, con la quale ha mantenuto un ottimo rapporto dopo la fine della loro relazione sentimentale.

La ragazza era anche intervenuta, qualche mese fa, in una delle puntate serali del reality show condotto da Alfonso Signorini, per fare una sorpresa speciale a Manuel e dargli forza nel portare avanti questa avventura.

Ebbene, Manuel ha confermato che il rapporto con la sua ex continua ad essere speciale, anche adesso che lui si è fidanzato con Lulù.

Manuel fa chiarezza sul legame con Lulù e la sua ex fidanzata dopo il GF Vip

"La situazione è molto chiara, io le porto rispetto per la donna che è. È stata la mia fidanzata, ma non c'è bisogno adesso di ripensare a nulla", ha svelato Manuel nel corso della sua intervista.

Insomma l'ex volto del GF Vip ha tranquillizzato i fan, chiarendo pubblicamente che non c'è nessun ritorno di fiamma in vista e che continua ad essere innamorato della principessina Selassié.

"Lei è rimasta l'amica che è, io sono fidanzato con Lulù", ha sentenziato Manuel Bortuzzo confermando così il suo forte sentimento nei confronti della gieffina.