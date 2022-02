Soleil Sorge è una delle protagoniste del GFVip 6. Questa volta l'influencer italo-americana è finita al centro del clamore mediatico per la sua situazione sentimentale. Nel nuovo numero del settimanale Chi, in edicola mercoledì 2 febbraio, si parla del suo presunto fidanzato. Stando alle indiscrezioni, pare che non esisterebbe alcun Carlo.

L'indiscrezione

All'interno della casa più spiata d'Italia, Soleil si è avvicinata ad Alex Belli. I due hanno instaurato un bellissimo rapporto, tanto da andare oltre sotto le lenzuola. Tuttavia, la 27enne italo-americana ha sempre dichiarato di avere un fidanzato lontano dai riflettori.

Nella 39^ puntata del GFVip, la stessa Sorge incalzata dal conduttore ha sostenuto di essere impegnata.

A fare chiarezza sul presunto uomo di Soleil ci ha pensato la rubrica "Chicche di Gossip" presente sul settimanale Chi. Alla pagina dedica a Soleil Sorge, si legge: "Fidanzato fantasma". Come spiegato, la gieffina avrebbe più volte detto di essere impegnata con un ragazzo di nome Carlo. Sulla rivista sono stati riportati alcuni dubbi e incongruenze: "Dallo scorso settembre, di questo boyfriend si sono perse le tracce. Esiste davvero?"

Il racconto di alcuni amici dell'influencer

A sollevare ulteriori dubbi sulla situazione sentimentale di Soleil ci hanno pensato alcuni amici della ragazza. Sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, pare che alcuni non avrebbero menzionato alcun Carlo.

Al contrario, avrebbero confidato al giornale che l'ultima frequentazione dell'influencer sarebbe stata con un certo Giuseppe. Dunque, Soleil è fidanzata oppure no? Va detto che in questi cinque mesi di Reality Show il presunto Carlo non si è fatto mai sentire con la gieffina. Nonostante il ragazzo possa essere un tipo molto riservato, la complicità creata con Alex Belli di certo non poteva passare inosservata.

A questo punto, non è escluso che Signorini nella 40^ puntata del GFVip non decida di fare chiarezza con la diretta interessata.

Soleil crolla al GFVip

In questo momento, Soleil sta vivendo un momento molto delicato all'interno del GFVip. La 27enne italo-americana, nella 39^ puntata del reality show, ha perso il terzo televoto di fila.

Al verdetto di lunedì 31 gennaio, la preferita del pubblico con il 52% di preferenze è stata Delia Duran.

Tale risultato nel post-puntata è stato commentato proprio da Sorge. La diretta interessata sente di non riuscire ad arrivare ai telespettatori come vorrebbe. La sconfitta arrivata per mano di Delia ha fatto crollare Sorge. La giovane ha ammesso di avere vissuto il tutto come una sconfitta personale. Infine, Soleil ha puntato il dito contro i telespettatori per avere votato una donna che ha portato i "teatrini" all'interno della casa di Cinecittà.