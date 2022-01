Manuel Bortuzzo innamorato della sua principessina Lulù dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore, il giovane nuotatore ha ripreso in mano le redini della sua vita anche se, per prima cosa, ha scelto di conoscere di persona i familiari della sua nuova fidanzata, che lo ha letteralmente conquistato. Manuel, come testimoniato dal suo profilo social, è andato a casa della principessina e si è poi cimentato nella pubblicazione di un post d'amore per la sua Lulù.

Dopo l'uscita dal GF Vip, Manuel Bortuzzo va a casa di Lulù

Nel dettaglio, nonostante l'uscita dalla casa del GF Vip 6, Manuel continua ad essere innamorato follemente della principessina Lulù, che in questi giorni ha dovuto fare i conti con la sua assenza nel cast del reality show, che non l'ha lasciata per niente indifferente.

Manuel, in questi primi giorni in cui ha assaporato la libertà dopo l'addio volontario al gioco, ha scelto di recarsi a casa della sua amata Lulù per conoscere di persona i familiari della principessina.

Tale incontro è stato confermato dallo stesso Manuel e da alcune storie che ha scelto di condividere sul suo profilo ufficiale Instagram.

"Lulù ci penso io ad Alizee, direttamente da casa tua mentre ti guardiamo", ha scritto Manuel sui social mentre teneva in braccio l'amata cagnolina della principessina.

Le parole d'amore di Manuel Bortuzzo per Lulù dopo il Grande Fratello Vip

Insomma Bortuzzo ha scelto di passare già alle presentazioni ufficiali con la famiglia della sua fidanzata di cui, fino a questo momento, ha conosciuto soltanto le sorelle che con lei hanno preso parte a questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

E poi ancora, sempre in queste ultime ore, Manuel ha anche scelto di cimentarsi in un post d'amore che ha voluto dedicare alla sua principessina.

Il nuotatore ha speso delle parole molto dolci e amorevoli nei confronti della ragazza, ammettendo di sentirne già la mancanza sebbene siano passati solo pochi giorni dalla separazione che hanno vissuto al Grande Fratello Vip.

'Mi manchi già da morire', scrive Manuel per Lulù

"Vorrei solo dirti grazie, dirti che ti amo che mi manchi già da morire", ha scritto Manuel nel suo primo post social che ha scelto di dedicare alla principessina Selassié che gli ha rapito il cuore.

"Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro", ha aggiunto ancora Manuel.

"Sei vita Lulù, la mia", ha chiosato Manuel nel suo primo post d'amore social che ha voluto dedicare alla principessina che ha conosciuto in questa sesta edizione del GF Vip. Immediata la reazione dei tantissimi fan e sostenitori di Bortuzzo che si sono complimentati con la coppia.