Nathaly Caldonazzo sembrerebbe preoccupata all'interno della casa del GF Vip. In queste ultime ore, infatti, vi è un piccolo giallo che ruota intorno alla showgirl che, a quanto pare, si sarebbe lasciata andare ad una caduta di stile nei confronti di Alessandro Basciano.

A parlare di quello che è accaduto, seppur senza andare nei dettagli, è stata Caldonazzo stessa, la quale ha ammesso di sperare che tale scena non venga trasmessa in televisione.

Jessica e Sophie ipotizzano la squalifica di Nathaly dal GF Vip

Nel dettaglio, da un po' di ore sul web e sui social non si parla d'altro che del "Nathaly-gate", dato che in casa Sophie e Jessica hanno svelato che la concorrente si sarebbe lasciata andare a una frase molto grave.

Al momento, però, non è stato possibile capire cosa abbia detto di così grave la showgirl, dato che nel momento in cui si parla di questo accaduto, la regia del GF Vip interviene per "censurare" il discorso.

Tuttavia, stando a quanto rivelato da Sophie Codegoni, le frasi di Nathaly sarebbero gravi al punto che la showgirl potrebbe essere squalificata dalla prossima puntata del reality show Mediaset, in programma il 24 febbraio in prime time.

Nathaly avrebbe perso le staffe con Alessandro Basciano

Ma cosa ha detto Nathaly di così grave? Al momento non si hanno ulteriori indizi su quello che sarebbe successo anche se, nelle ultime ore, la stessa showgirl ha ammesso di aver esagerato.

In particolar modo, Nathaly ha svelato di aver avuto una reazione esagerata nei confronti di Alessandro Basciano.

la showgirl avrebbe perso le staffe all'interno della casa del GF Vip, lasciandosi andare più del dovuto, salvo poi augurarsi che tale scena non venga trasmessa nel corso delle puntate del daytime e del prime time del reality show.

"Ragazzi, ma ieri come ho sbroccato? Speriamo non si sentano le cose che ho detto, ho trasceso di brutto", ha ammesso Caldonazzo preoccupata per quello che è accaduto.

'Spero non lo trasmettano', Nathaly preoccupata al GF Vip

"Mi spiace, ma non c'ho più visto ed ho esagerato. Che caduta di stile, spero non si vedrà", ha aggiunto ancora Nathaly parlando di questo suo momento contro Alessandro, che sta incuriosendo i numerosi fan e spettatori del GF Vip, desiderosi di scoprire la verità su quello che è successo in casa.

"Spero non lo trasmettano", ha chiosato la showgirl, che quasi non riusciva a credere di essere trascesa fino a quel livello.

A questo punto, però, dato che sui profili social del GF Vip non è stato fatto riferimento a questo episodio, non si esclude che possa essere lo stesso Alfonso Signorini a far chiarezza nel corso delle prossima puntata serale del reality show Mediaset in onda il 24 febbraio in tv.