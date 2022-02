A rompere il silenzio sulla presunta crisi con Ilary Blasi è stato Francesco Totti con un video pubblicato su Instagram. Sempre attraverso i social, è arrivata nelle scorse ore la smentita anche da parte di Ilary Blasi, pronta a ritornare per il secondo anno consecutivo al timone de L'Isola dei Famosi. Da alcuni giorni infatti si susseguivano insistenti le voci che volevano i due in procinto di lasciarsi. Non si è fatta attendere come anticipato la pronta e secca smentita da parte di entrambi.

Ilary Blasi smentisce la crisi con Totti

In una storia pubblicata su Instagram, Ilary Blasi in viaggio in treno, si toglie la mascherina e fa una linguaccia.

Un gesto esplicito a cui non ha aggiunto alcuna parola e che per i fan potrebbe voler smentire quelle che suo marito Francesco Totti ha bollato come "fake news." Ospite nello show di Michelle Hunziker, "Michelle Impossible" la scorsa settimana, Ilary aveva parlato proprio di questo dichiarando: "Ho lo stesso marito da vent'anni, e se non pubblico una foto per una settimana, dicono che siamo in crisi, che ci siamo lasciati". Intanto, fonti vicine alla coppia parlano di una notizia gonfiata dai media. La presunta crisi tra i due infatti ha fatto in pochi secondi il giro del web e dei social diventando il Gossip del momento. Non si contano poi i commenti dei tanti fans della coppia increduli di fronte alla notizia, perché convinti che quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti sia un amore indissolubile.

Intanto, anche il 'pupone' nelle scorse ore ci ha tenuto a smentire il tutto attraverso i social.

Francesco Totti parla di fakes news e nega la crisi con sua moglie Ilary: 'Sono stanco di dover smentire'

Attraverso un video postato sui suoi profili social, Francesco Totti ha categoricamente smentito di essere in crisi con sua moglie Ilary.

L'ex calciatore della Roma ha dichiarato che già in passato si è trovato a doverlo fare ed ora si è stancato di leggere notizie false che riguardano lui e la sua famiglia. Poi, sempre nel breve video, ha anche aggiunto che occorre fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati. Francesco Totti ha parlato di mere "fake news" e per dimostrare che tutto va bene, ha poi anche pubblicato una storia che ritrae tutta la famiglia a cena in un ristorante della Capitale. Dunque, nessuna crisi o rottura in vista tra l'ex letterina Ilary Blasi e Francesco Totti. A distanza di vent'anni dunque, sembra proprio che il loro matrimonio proceda ancora a gonfie vele.