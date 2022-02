I colpi di scena al GF Vip non mancano mai e, nel corso delle ultime ore, Manila Nazzaro è stata protagonista di un episodio alquanto spiacevole.

L'ex Miss Italia ha dovuto fare i conti con una "strana puzza" lasciata in confessionale, tale da impedirle di entrare. E, a quanto pare, il responsabile di questo spiacevole episodio potrebbe essere Barù.

Manila si rifiuta di entrare in confessionale al GF Vip per la puzza

Nel dettaglio, Manila Nazzaro si stava recando in confessionale per il consueto sfogo quotidiano con gli autori del GF Vip, dove a turno analizzano quello che accade all'interno della casa più spiata d'Italia.

Prima di entrare, però, Manila è stata bloccata dalla puzza che fuoriusciva dal confessionale e che lo ha reso praticamente inagibile.

L'ex Miss Italia ha dovuto fermarsi ed ha spalancato la porta per far sì che uscisse la puzza, ammettendo di non riuscire ad entrare e quindi di non poter fare il colloquio con gli autori.

'Puzza da morire', sbotta Manila e la colpa sarebbe di Barù

"No ragazzi, prima non puzzava, ora puzza da morire", ha sbottato Manila Nazzaro che si è rifiutata di entrare in confessionale con quel cattivo odore che rendeva l'aria a dir poco insopportabile.

Ma di chi è la colpa per quello che è successo? A quanto pare, prima dell'arrivo di Manila, il confessionale sarebbe stato usato da Barù.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca che ha assistito alla scena di Manila con il sorrisino sulle labbra, si sarebbe lasciato andare a qualche flatulenza di troppo, tale da rendere il confessionale del GF Vip a dir poco inagibile per gli altri compagni di avventura.

Barù sempre al centro dell'attenzione al GF Vip

Del resto non sarebbe la prima volta che Barù si renderebbe protagonista di episodi del genere, dato che già in passato si era messo in mostra per le sue digestioni pubbliche e "rumorose" che non erano passate inosservate all'interno della casa del Grande Fratello Vip e che avevano dato fastidio a più di qualche inquilino che partecipa al reality.

In attesa di scoprire se verrà fatta chiarezza sul "mistero" legato alla puzza che aleggia nel confessionale, si avvicina la prossima puntata del Reality Show.

Questa settimana, infatti, la doppia puntata settimanale andrà in onda giovedì 17 febbraio e sarà particolarmente attesa dal pubblico, perché porterà alla proclamazione del secondo finalista di questa sesta edizione.

I candidati in lizza sono Lulù, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Tra di loro, il pubblico da casa che segue il GF Vip, dovrà decretare il nome della protagonista che accederà direttamente alla finalissima in programma lunedì 14 marzo 2022 su Canale 5.