È tempo di confessioni per Barù all'interno della casa del GF Vip. A distanza di quasi un mese dal suo arrivo come nuovo concorrente ufficiale di questa sesta edizione, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha avuto modo di dichiararsi apertamente e di svelare il suo interesse nei confronti di una delle donne che popolano la casa più spiata d'Italia. I fan che speravano in una love story tra Barù e Jessica rimarranno delusi, dato che il concorrente ha confessato di essere interessato a Soleil Sorge.

Le confessioni 'intime' di Barù al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, durante queste prime settimane di permanenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, tra Barù e Jessica c'è stato un avvicinamento sospetto che aveva fatto ben sperare i fan che, da tempo, speravano di vedere la principessina in compagnia di un cavaliere.

A quanto pare, però, quello tra Barù e Jessica sarebbe un semplice rapporto di amicizia, dato che il nipote di Costantino in queste ultime giornate ha ammesso di non avere molti punti in comune dal punto di vista caratteriale con la principessina, motivo per il quale non riesce ad immaginare di avere una relazione con lei.

Tuttavia, parlando con Giucas Casella all'interno della casa del GF Vip, Barù ha svelato che c'è un'altra donna che popola la casa di Cinecittà, che lo stuzzica particolarmente.

Barù si dichiara per Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6

Trattasi della giovane Soleil Sorge, l'ex protagonista di Uomini e donne che in questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha saputo far breccia anche nel cuore di Alex Belli, al punto da mettere in crisi il suo matrimonio con la moglie Delia Duran.

"Chi mi stuzzica di più? Secondo me sia per un pensierino erotico ma anche per altri motivi, andrei su Sole, probabilmente", ha ammesso Barù.

E così, il neo-arrivato nella casa del GF Vip ha fatto un po' di chiarezza con questa dichiarazione per Soleil Sorge che spazza via ogni dubbio su chi sia la sua "preferita" all'interno della casa di Cinecittà.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La frecciatina di Barù contro Alex Belli e sua moglie Delia al GF Vip

Come la prenderà Jessica nel momento in cui avrà modo di vedere questa confessione inaspettata e inattesa da parte di Barù?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, nelle ultime ore Barù è stato protagonista anche di una serie di frecciatine rivolte nei confronti di Delia e della sua relazione con Alex Belli.

Con grande schiettezza, Barù ha ammesso di non credere a tutta questa situazione che si è venuta a creare, al punto da sottolineare che secondo lui, sia Delia che suo marito stanno strumentalizzando il tutto per stare al centro dell'attenzione al GF Vip.