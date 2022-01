Barù continua ad essere molto schietto all'interno della casa del GF Vip e, in queste ultime ore post ultima puntata del reality show, non si è fatto problemi a "smascherare" la nuova arrivata Delia Duran. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha fornito la sua versione dei fatti circa la relazione tra Delia e Alex Belli, ammettendo che per lui entrambi stanno strumentalizzando un po' questa situazione per cercare di stare al centro dell'attenzione e quindi delle dinamiche del reality show.

Il triangolo Alex-Delia-Soleil al centro delle dinamiche del GF Vip

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip di questo lunedì sera, si è tornato a parlare del triangolo Alex-Delia-Soleil.

L'attore romano, presente in studio, non ha risparmiato delle critiche nei confronti di sua moglie, ammettendo di essere deluso dal fatto che in questi giorni di permanenza all'interno della casa, non abbia speso delle parole positive nei suoi confronti, limitandosi a raccontare solo quello che non va nella loro storia.

Al tempo stesso, Alex ha spezzato una lancia a favore di Soleil Sorge, la sua "amica speciale", che al contrario di Delia lo ha sempre difeso da tutte le critiche e dai vari attacchi mossi contro di lui all'interno della casa del GF Vip.

Una situazione che ha fatto sbottare ancora una volta Delia che, a distanza di soli tre giorni dal suo arrivo, ha ammesso di essere già esausta e di non poterne più di questa situazione.

La frecciatina di Barù che 'smaschera' Delia e Alex al GF Vip

E così, dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip di ieri, Barù ha colto la palla al balzo per dire la sua su questa vicenda e non ha evitato di lanciare frecciatine nei confronti di Alex e sua moglie.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Barù dialogando con Delia, ha ammesso di avere una percezione negativa di tutta questa vicenda e non si è fatto problemi a "smascherare" quella che secondo lui sarebbe la strategia che stanno mettendo in atto la Duran e Alex per stare al centro dell'attenzione in questa sesta edizione.

"Io ho percepito ancora peggio e l'ho detto in confessionale.

Secondo me è tutta una cosa strumentalizzata per cavalcare l'onda, da te e Alex", ha sentenziato Barù senza troppi mezzi termini.

'Mi puzza un po', ammette Barù confrontandosi con Delia

"Mi puzza un po' tutto. Non voglio dire che è tutto finto, ci sta che ci sei rimasta male, lui ha fatto qualcosa di sbagliato, però...", ha aggiunto ancora Barù confermando di avere dei dubbi sulla veridicità di questo rapporto tra Delia e Alex Belli.

Immediata la reazione della moglie di Alex che ha subito rigettato al mittente le accuse, smentendo il fatto che sia "tutto finto" e aggiungendo di non essere entrata nella casa del GF Vip per litigare con Soleil Sorge.