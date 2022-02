Katia Ricciarelli continua ad essere al centro dell'attenzione di questo GF Vip. La cantante lirica, attualmente è ancora tra le protagoniste di questa sesta edizione del reality show Mediaset, che chiuderà i battenti soltanto a metà marzo 2022.

A quanto pare, però, Katia starebbe mostrando dei chiari segnali di insofferenza nei confronti del gioco, tanto da voler gettare la spugna prima della finalissima. A svelarlo è stata Jessica, la quale ha raccontato un retroscena su quello che starebbe accadendo.

Katia Ricciarelli potrebbe abbandonare il cast del GF Vip

Nel dettaglio, in queste ultime settimane Katia Ricciarelli è stata più volte al centro dell'attenzione perché, secondo i fan social che seguono e commentano le vicende dei concorrenti 24 ore su 24, sarebbe ad un passo dall'addio definitivo.

La cantante lirica è stata beccata mentre preparava le valigie e, per i fan del programma condotto da Alfonso Signorini, non ci sarebbero dubbi sul fatto che stia iniziando a preparare le cose da mandar via, perché non avrebbe intenzione di restare in casa fino al prossimo 14 marzo, giorno in cui è prevista la finalissima della sesta edizione.

Ad alimentare queste voci, a sua insaputa, ci ha pensato anche Jessica che nelle ultime ore, si è lasciata andare ad un retroscena sul conto della cantante lirica, riportandolo a Barù e Davide.

Jessica svela un retroscena sul percorso di Katia Ricciarelli al GF Vip

La principessina Jessica ha svelato che Katia Ricciarelli avrebbe ammesso di voler abbandonare il gioco e quindi di andare via dalla casa del GF Vip, ma non le sarebbe permesso.

"Manila mi ha detto che Katia vorrebbe andare via come Gianmaria o Manuel. Ma non la fanno andare via", ha svelato Jessica riportando così questa informazione su quella che ad oggi sarebbe la condizione della cantante lirica all'interno della casa più spiata d'Italia.

Insomma, stando a quanto riportato dalla principessina, sembrerebbe che al momento gli autori del GF Vip spingerebbero per far restare Katia ancora all'interno della casa.

Katia candidata alla finalissima del GF Vip con Soleil e Lulù

Del resto, in questi cinque mesi di messa in onda del reality show, la cantante lirica è stata una delle protagoniste indiscusse, costantemente al centro dell'attenzione e delle dinamiche del gioco.

Sta di fatto che, in vista della prossima puntata serale del GF Vip di giovedì 17 febbraio, Katia si trova al televoto con Soleil e Lulù per la scelta della seconda finalista ufficiale di questa sesta edizione.

Una sfida decisamente complicata per la cantante lirica, la quale difficilmente riuscirà ad avere la meglio contro le due avversarie molto più forti al televoto.