Nella puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 14 febbraio, non sono mancati i colpi di scena. L'atteso ingresso di Alex Belli ha scatenato numerose reazioni. Soleil lo ha accolto nel migliore dei modi, iniziando subito ad abbracciarlo e a ridere con lui. Delia, invece, non è rimasta particolarmente felice di vederlo rientrare nella casa, mentre alcuni altri concorrenti lo hanno abbracciato felici. Ora Alex avrà l'occasione di mettersi di nuovo in gioco, per capire quale delle due donne è giusta per lui.

Il ritorno di Alex in casa: 'Sono qui per te'

Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 14 febbraio, Alex Belli è rientrato in casa, pronto a stravolgere le dinamiche e a confrontarsi con le due donne del suo cuore, Delia e Soleil. Le due hanno avuto reazioni molto diverse al suo arrivo. La prima non l'ha presa bene, mentre la seconda è apparsa davvero molto felice, ma ha promesso di non voler più prendere parte ai loro teatrini. Durante la notte, dopo la diretta, Alex e Delia hanno avuto modo di confrontarsi. "Sono venuto qua dentro per te" ha spiegato Alex alla moglie, sottolineando che senza di lei in casa doveva fare tutto da solo e che era arrivato a non mangiare più. L'uomo ha parlato a Delia di sua madre, che è molto felice di averla vista in finale, e della loro cagnolina Bella.

"So che con Barù non c'è stato niente" ha precisato Belli, sottolineando che di lei pensa sia una donna bella, libera e spensierata, che durante la settimana ha un po' esagerato.

Delia si difende dalle accuse di Alex

Delia Duran non è stata per niente felice per l'ingresso di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip. La donna ha cercato di difendersi, spiegando che i suoi comportamenti sono un modo per divertirsi e basta.

Poi gli ha voluto ricordare che è stata lei a prendere la decisione di lasciarlo e per il momento sembra esserne davvero molto convinta. "L'ho fatto perché mi hai ferito" ha spiegato, sottolineando che ha continuato a farlo anche quando è tornato a casa. "Eri sadico?" gli ha chiesto, riferendosi a tutti i suoi tweet dedicati a Soleil.

"Volevo far vedere la Delia che gioca e che scherza" ha precisato la modella, spiegando il motivo per cui ha voluto prendere le distanze da lui.

Alex vuole riconquistare Delia: ‘Non riuscivo a dormire e mangiare’

Alex ha voluto insistere sul fatto che quando lei gli ha chiesto spazio lui ha fatto un passo indietro, per dimostrarle il suo amore. "Quando litighiamo non andiamo a letto se non facciamo pace" ha ricordato Belli a sua moglie, sottolineando che dopo i loro litigi durante le puntate non riusciva più a dormire e a mangiare, perché stava malissimo. L'uomo ha aggiunto che da fuori la guardava dormire e capiva che era molto confusa e che ha deciso di mandarle l'aereo per farle capire la sua posizione, che aveva scelto lei.