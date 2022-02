Katia Ricciarelli potrebbe abbandonare la casa del GF Vip. È questa l'ipotesi che avanzano i numerosi fan e spettatori del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, i quali hanno notato dei gesti sospetti da parte della cantante lirica.

In queste ultime ore, infatti, sembrerebbe che Katia abbia cominciato a preparare la valigia e avrebbe fatto un regalo particolare a Soleil Sorge, quasi come se si stesse avvicinando il momento del suo addio dalla casa più spiata d'Italia, il quale potrebbe avvenire nel corso della prossima puntata serale.

Katia Ricciarelli potrebbe abbandonare il cast del GF Vip?

Nel dettaglio, Katia Ricciarelli continua ad essere una delle concorrenti più discusse di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, costantemente al centro delle polemiche per le sue gaffe e le sue uscite decisamente poco carine nei confronti di altri inquilini della casa di Cinecittà.

Ma, in queste ultime ore, i fan che seguono la diretta del reality show 24 ore su 24, hanno notato dei gesti sospetti da parte di Katia, i quali lascerebbero pensare al fatto che la cantante lirica sia in procinto di abbandonare la casa più spiata d'Italia a breve.

Il motivo? A quanto pare nelle ultime ore Katia sarebbe stata beccata mentre faceva la valigia e svuotata la sua camera da letto.

I fan notano i gesti sospetti di Katia al GF Vip

Un gesto che non è passato inosservato e che ha fatto scattare subito il campanello d'allarme circa la possibilità che Katia possa abbandonare a breve il cast del Grande Fratello Vip, senza arrivare alla finalissima.

Del resto, da questa settimana non ci saranno più gli immuni e quindi tutti i concorrenti sono costantemente a rischio eliminazione attraverso le nomination.

Katia Ricciarelli, in passato, aveva ammesso che il suo obiettivo non era quello di essere fatta fuori attraverso le nomination: la cantante svelò di voler uscire dalla casa di Cinecittà per sua volontà e non perché il pubblico l'aveva eliminata.

Il possibile addio di Katia nella puntata del GF Vip di lunedì 14 febbraio?

Possibile che, in vista del fatto che non ci sono più immunità al GF Vip, Katia voglia abbandonare definitivamente il cast del GF Vip?

Come se non bastasse, sempre nelle ultime ore, Katia avrebbe fatto anche un regalo speciale a Soleil Sorge che in tanti, tra i fan del reality show, avrebbero visto come una sorta di regalo d'addio della cantante alla ex protagonista di Uomini e donne dopo il forte legame che hanno intrecciato in questi mesi di permanenza nella casa di Cinecittà.

Insomma i gesti sospetti da parte di Katia non mancano ma, a questo punto, bisognerà attendere la prossima puntata serale del GF Vip di lunedì 14 febbraio, per scoprire la verità.