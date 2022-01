Grandi novità in arrivo nelle prossime puntate del GF Vip dove a tenere banco sarà l'arrivo in casa della moglie di Alex Belli. Come confermato da Alfonso Signorini nel corso dell'ultima puntata serale del reality show di questa settimana, Delia Duran varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà per mettersi in gioco come nuova concorrente e dare così filo da torcere a Soleil Sorge. Ma, stando ai retroscena social di Deianira Marzano, nelle prossime puntate serali del GF Vip, potrebbe esseri anche il rientro in casa di Alex Belli.

La moglie di Alex Belli entra nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, la seconda parte di questo Grande Fratello Vip comincerà il prossimo 14 gennaio, quando Delia Duran varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà come nuova concorrente.

La moglie di Alex Belli, dopo essersi presa una pausa di riflessione dal marito, ha accettato la proposta di mettersi in gioco come nuova inquilina della casa e quindi entrerà di diritto a far parte del cast di concorrenti di questa sesta edizione in onda su Canale 5 fino a metà marzo.

Un ingresso che non passerà affatto inosservato, dato che Delia dovrà vedersela contro "l'amica speciale" di suo marito, Soleil Sorge, che in casa ha stretto un rapporto di "chimica artistica" con Belli.

Retroscena su Alex Belli al GF Vip: parla Deianira

Insomma la presenza di Delia assicurerà nuove scintille all'interno della casa di Cinecittà e c'è da scommettere che non mancheranno i colpi di scena.

Ma, stando ai retroscena forniti sui social dall'esperta di gossip Deianira Marzano, nelle prossime puntate del GF Vip potrebbero esserci anche degli ulteriori colpi di scena.

Marzano, infatti, sostiene che una delle novità del reality show condotto da Alfonso Signorini potrebbe avere a che fare con il ripescaggio di alcuni ex concorrenti che sono stati eliminati e che avrebbero la possibilità di rimettersi in gioco nella casa.

Ripescaggio al GF Vip 6 e Soleil Sorge candidata alla vittoria finale

Ebbene, uno di questi potrebbe essere proprio Alex Belli che, in questo modo, si ritroverebbe a dividere la scena con sua moglie Delia ma anche con la stessa Soleil Sorge.

Secondo quanto riportato da Deianira, il ritorno in casa di Alex potrebbe essere strategico ai fini del gioco e delle dinamiche di questo GF Vip ma potrebbe essere anche un grande aiuto per Soleil Sorge.

"Con il ripescaggio di Alex, Soleil passerà per fragile e in seguito al loro ingresso, probabilmente vincerà", scrive l'esperta di gossip, alludendo al fatto che ad oggi l'ex protagonista di Uomini e donne sarebbe in pole position per riuscire a vincere questa sesta edizione del GF Vip.