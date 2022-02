Cambio programmazione in arrivo in questo 2022 per le reti Mediaset. Occhi puntati in primis sulla soap opera spagnola Una vita, che si avvia verso il gran finale di sempre e Barbara d'Urso che trasloca su Italia 1. In Spagna, infatti, gli episodi della soap opera sono già terminati da circa un anno ma, in Italia, continueremo a vederla ancora per qualche mese.

Spazio poi al ritorno in prima serata di Barbara d'Urso: la conduttrice rimetterà piede nella prestigiosa fascia oraria serale ma cambierà rete di messa in onda.

Una Vita chiude per sempre e saluta il pubblico: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di questo 2022 interesserà in primis i fan della soap opera Una Vita, che tutti i giorni continua ad appassionare una media di oltre due milioni di fedelissimi nel daytime di Canale 5.

Purtroppo, però, anche questo prodotto spagnolo sta per giungere al gran finale di sempre, dato che Una Vita (come è già accaduto in passato con Il Segreto) chiuderà i battenti per sempre.

A breve, in Italia, comincerà l'ottava e ultima stagione che segnerà per sempre la fine del racconto delle vicende dei vari abitanti di Acacias 38, guidati e capitanati da Genoveva.

Il finale di sempre della soap opera iberica è previsto entro il 2022, tra l'estate e l'inizio della prossima stagione autunnale.

Forse una nuova soap opera spagnola al posto di Una Vita

Ma cosa succederà dopo il gran finale di Una Vita? Cosa andrà in onda su Canale 5 in quella prestigiosa fascia oraria che fa da traino a Uomini e donne?

Al momento non ci sono ancora risposte certe da parte di Mediaset anche se, nei mesi scorsi, è stato annunciato l'acquisto dei diritti per la messa in onda della soap "Dos Vidas", un nuovo prodotto spagnolo che ha ottenuto un buon successo, sebbene sia composto da un numero di episodi esiguo.

E poi ancora, tra le novità della programmazione Mediaset di questo 2022, spicca anche il ritorno in prime time di Barbara d'Urso.

Il ritorno di Barbara d'Urso nel prime time Mediaset, ma cambia rete

La conduttrice, dopo aver assistito alla chiusura del suo talk show Live - Non è la d'Urso dal prime time di Canale 5, si rimetterà di nuovo in gioco ma questa volta cambierà rete.

Il ritorno in prime time di Barbara d'Urso, infatti, non è previsto su Canale 5 bensì su Italia 1, dove la conduttrice partenopea sarà al timone de "La Pupa e il Secchione Show", la nuova edizione del celebre reality show Mediaset che tornerà un po' alle origini, ripristinando il meccanismo delle prime edizioni di successo.

E, per lanciare al meglio questa nuova trasmissione che debutterà dal 15 marzo in prime time su Italia 1, la d'Urso sarà tra le ospiti della finalissima del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, che chiuderà i battenti definitivamente lunedì 14 marzo, con la proclamazione del vincitore.