Lo scorso dicembre Alex Belli ha deciso di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip [VIDEO], facendosi squalificare, per raggiungere la moglie Delia Duran. In questi mesi sono accadute tantissime cose, ma in molti si sono chiesti cosa sarebbe accaduto se lui avesse scelto Soleil. L'influencer, durante un chiarimento con Nathaly Caldonazzo, ha deciso di svelare quello che avrebbe fatto e come si sarebbe comportata se fosse stata lei la scelta dell'attore.

La reazione di Soleil se Alex l'avesse scelta

Il triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge continua ad appassionare il pubblico.

Nella puntata che andrà in onda questa sera, lunedì 14 febbraio, l'attore rientrerà nella casa. Alfonso Signorini gli ha chiesto di prendere una decisione definitiva. Lo scorso 13 dicembre, Belli è stato squalificato e sembrava avesse scelto di continuare la sua relazione con Delia. Poi le cose sono cambiare, anche perché la donna si è sentita spesso messa da parte da suo marito. Mentre parlava con Nathaly Caldonazzo, Soleil ha voluto spiegare come si sarebbe comportata se lui avesse scelto lei. L'influencer ha ammesso che nell'ultimo periodo in cui Alex era in casa lei era cotta di lui ed è per questo che ha pianto e sofferto tanto quando lui è uscito. Soleil ha spiegato che non ci sarebbe cascata.

Soleil non apprezza il comportamento di Alex

Soleil ha spiegato che non si sarebbe mai lasciata andare con Alex Belli perché non le piaceva il suo comportamento ambiguo. "Ho imparato ad amare me stessa" ha sottolineato Soleil, spiegando che non potrebbe mai stare insieme ad un uomo che ha degli atteggiamenti del genere e che non le ispira fiducia.

La donna ha precisato di avere qualcuno fuori di cui si fida, ma ha comunque ammesso di aver provato qualcosa per Alex. Il web, ascoltando la sua confessione, si è diviso. La maggior parte delle persone che hanno seguito il Grande Fratello Vip sono convinte che in realtà Soleil sarebbe stata soddisfatta di essere lei la scelta di Alex Belli e probabilmente si sarebbe lasciata andare e avrebbe cercato di costruire qualcosa con lui.

Soleil: 'Alex ha giocato con me e Delia'

Soleil ha spiegato che rimprovera ad Alex di non aver detto tutta la verità a Delia. L'influencer ha sottolineato che lui ha detto alla moglie cosa hanno fatto sotto le coperte ma non le ha detto che si è confessato a lei, aggiungendo che lui le aveva dichiarato di essersi innamorato. "Non è stato chiaro" ha aggiunto Soleil, spiegando che nell'ultimo periodo ha iniziato a giocare con tutte e due. Secondo la ragazza, visto che loro hanno un rapporto aperto, quello che c'è stato tra lei e Alex non era abbastanza per portarli ad una rottura.